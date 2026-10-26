Cyclone Arnab: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ, 27ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ଯରେ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ:ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 26, 2026 at 9:21 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର 26) ସକାଳ 5.30 ମିନିଟ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାଟିି ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ଯରେ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି ।
ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ:
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 'ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' (severe cyclonic storm) ରୂପ ନେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୭ ଅକ୍ଟୋବର) ସେହି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଏକ 'ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମୁହାଁଇବ ।
ବାତ୍ୟାର ଅବସ୍ଥିତି:
ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୦୫:୩୦ ଘଟିକା ସମୟରେ, ଏହା ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ, ୧୫.୪° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୮୮.୯° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଆଜି ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇଛି ।
Subject: Deep Depression intensified into Cyclonic Storm “Arnab” [Pronunciation : Ornab] over Eastcentral and adjoining Westcentral Bay of Bengal [Cyclone Warning for Andhra Pradesh and adjoining South Odisha coasts—Red Message] The Deep Depression over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal moved nearly westwards with a speed of 15 kmph during last 6 hours, intensified into cyclonic storm ““Arnab” [Pronunciation :Ornab]” and lay centered at 0530 hrs IST of today, the 26th October, 2026 over Eastcentral and adjoining Westcentral Bay of Bengal near latitude 15.4°N and longitude 88.9°E, about 590 km northwest of Sri Vijaya Puram (#Andaman Islands), 610 km southeast of Gopalpur (Odisha), 650 km east-southeast of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh), 730 km east-southeast of Kakinada (Andhra Pradesh), 830 km east of Machilipatnam (Andhra Pradesh) and 910 km east of Bapatla (Andhra Pradesh). It is very likely to move west-northwestwards and intensify further into a severe cyclonic storm over westcentral Bay of Bengal by midnight of today, the 26th October and into a very severe cyclonic storm over the same region on 27th October. Thereafter, it is very likely to move northwestwards and cross Andhra Pradesh & Yanam coasts between Bapatla and Visakhapatnam as a very severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 115-125 kmph gusting to 140 kmph by forenoon of 28th October, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 26, 2026
ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ପୁରମ୍ (ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ) ଠାରୁ 590 କିଲୋମିଟର, ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 610 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 750 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ କାକିନାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ 830 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ।
କେଉଁଠି ଅଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ?
- ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ପୁରମ୍ (ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ)ଠାରୁ 590 କିଲୋମିଟର
- ଗୋପାଳପୁର(ଓଡ଼ିଶା)ଠାରୁ 610 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ
- ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ଠାରୁ 750 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ
- କାକିନାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶଠାରୁ 830 କିମି ଦୂରରେ
#Cyclonic storm “#Arnab” [Pronunciation :#Ornab]” https://t.co/B7TAgFj3Ik— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 26, 2026
'ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା'
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ- ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖ) ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ 'ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୭ ଅକ୍ଟୋବର)ରେ ସେହି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଏକ 'ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' (very severe cyclonic storm) ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ:
ଏହା ପରେ, ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ । ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' (very severe cyclonic storm) ଭାବରେ ବାପାଟଲା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନମ୍ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଝଡି ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।
ସତର୍କତା ଜାରି:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକୁ ରେଡ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି( 27 ତାରିଖ) ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳବର୍ଷା ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ରହିବ ।
5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତା 28ରୁ 29 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡି ପବନ ସହିତ ପବନର ବେଗ 70 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପୁରୀ, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Cyclone Update: ଆଜି ବାତ୍ୟା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ଗଭୀର ଅବପାତ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫ କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା; କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବେଶ ବାରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର