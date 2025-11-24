ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବ ଆଇଏଲଏସର ‘HSP 16.3DC4' ଟିକା
ଆଇଏଲଏସ ଉଦ୍ଭାବନ କଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରତିରୋଧକ ଟିକା। BCG ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଟିକା।
Published : November 24, 2025 at 8:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ- ILS ଉଦ୍ଭାବନ କଲା ଯକ୍ଷ୍ମା (ଟିବି) ପ୍ରତିରୋଧକ ଟିକା। ଟିବି ବା ଯକ୍ଷ୍ମାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଟିକା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭାବେ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। BRIC- ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି, ‘HSP 16.3DC4' । ଏଥିରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ଵର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ସହଭାଗିତା ରହିଛି। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ଆଗ୍ରହୀ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନି 'HSP 16.3DC4' ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।
ଟିକା ଗବେଷଣା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା:-
ଗବେଷଣା ସମୟରେ ଏହି ‘HSP 16.3DC4' ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୂଷାଙ୍କଠାରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ଆଗକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା (ଟିବି) ପ୍ରତିରୋଧକ ଦିଗରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟକୁ ଟିବି ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ‘HSP 16.3DC4'। ଏହି ଟିକାର ପରୀକ୍ଷା 12 ବର୍ଷ ଧରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା କେବଳ ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଟିକା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଟିକା ପାଇଁ ସର୍ବ ମୋଟ୍ ଆକାରରେ 12 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।
ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ:-
ବର୍ତମାନ ବାସିଲସ୍ କାଲମେଟ୍-ଗୁଏରିନ୍- BCG ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଟୀକା। ତେବେ ତା ତୁଳନାରେ ଏହି ‘HSP 16.3DC4' ଟିକା ବହୁତ ପ୍ରଭାବୀ ଅଟେ। ଏହି ଟିକା କୋଷିକାର ଟି-ସେଲ୍ ମେମୋରୀ ଓ ବି-ସେଲ୍ ମେମୋରୀକୁ ନିରନ୍ତର ସକ୍ରିୟ ରଖିଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ନିରନ୍ତର ଜୀବାଣୁ ମାରିବା ଦିଗରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାଏ। ଏହା ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଜୀବାଣୁ ବିରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା କୋଷୀୟ ଏବଂ ହ୍ୟୁମୋରାଲ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ପଲ୍ମୋନାରୀ ଜୀବାଣୁ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ।
2025 ସୁଧା ଟିବି ମୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସ:-
୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସମାଜକୁ ଟିବି ମୁକ୍ତ କରିବା ଲଗି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଦିଗରେ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିବି ସେଲ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବା ଟିବି।
ରାଜ୍ୟରେ ଟିବି ବା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ:-
ରାଜ୍ୟରେ ଗତବର୍ଷ ୬୨ ହଜାର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୦୦ ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିବି କ୍ୟାମ୍ପେନରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ୧୨ ହଜାର ୨୪୫ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରାଜ୍ୟରେ ୬ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ହୋଇ ଏବେ ୪ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା:-
ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ବାସ୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ୬ ମାସିଆ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଥେରାପି ଦିଆଯାଉଛି। ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିବି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଭଳି ହାସଲ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିବି ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଟିବି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ରହିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା:-
ରାଜ୍ୟରେ ଟିବି ସଂକ୍ରାମିତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି ଅନେକ ସୁବିଧା। ସମସ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ହେଲ୍ଥ ଓ ଓ୍ବେଲନେସ ସେଣ୍ଟରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହିତ ଉନ୍ନତମାନର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ସହିତ ମୋଲେକୁଲାର ପଦ୍ଧତି ଦ୍ବାରା କଫ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି। ‘ଏନପିୱାଇ’ ଅଧୀନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାସିକ ୫ ଶହ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଚିକିତ୍ସା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଜରିଆରେ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ଟିବି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିଭଳି:-
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୫ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହାର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରତି ଏକ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ୨୩୭ରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୯୫କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ୨୮ ଜଣଙ୍କ ଟିବିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଟିବି ରୋଗୀ:-
ଟିବି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି । ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ସୋନପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ଫୋକସରେ ରହିଛି।
୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଏସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ-
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨୧୧ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୪୪ ଜଣ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୮୪, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭୬, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୬୬୧, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୯୯, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୧୭୨, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୯୮, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧୦୦, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୬୮, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିକଲ୍ଲାରେ ୬୧୨, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩୩୦, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪୬୮, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୯୫, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୯୦୬, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭୭୮, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪୭, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧୬୭, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୯୧୪ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିନ୍ହଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପାଖାପାଖି ୨୪ ହଜାର ୪୩୦ ଜଣ ଟିବି ରୋଗୀ ରହିଥିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ILS ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ନୂତନ ଟୀକା ଫୁସଫୁସରେ ଜୀବାଣୁ ଗଭୀରତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ନେଇ ଗବେଷଣାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ-ପ୍ରଶାସନ BCG ପ୍ରେରିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। NRDC ସହାୟତାରେ, ମୁମ୍ବାଇର ଏକ କମ୍ପାନୀ TechInvention Lifecare Limited ଏହି ପ୍ରମାଣ-ଅଫ-କନସେପ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲାଇସେନ୍ସ ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି।
