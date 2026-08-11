୫୦ ଏକର ଜମିରେ ILS ସମ୍ପ୍ରସାରଣ: ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୋଟେକ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କରିଡରରୁ ମହାକାଶ ଯାଏଁ ବଡ଼ ରୋଡମ୍ୟାପ
ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଖଣିଜ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମହାକାଶ କ୍ଷମତାକୁ ଏକାଠି କରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 11, 2026 at 11:09 PM IST
ILS EXPANSION ROADMAP, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୈବପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ମହାକାଶ କ୍ଷମତା ଖୋଲିବ ନୂଆ ସୁଯୋଗ । ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ‘ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (Institute of Life Sciences- ILS)’ର ସଂପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର । ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଖଣିଜ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମହାକାଶ କ୍ଷମତାକୁ ଏକାଠି କରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଉପକୂଳ ସମ୍ପଦର ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପଯୋଗ, ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ମହାକାଶ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଉତ୍ପାଦନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ଆଗାମୀ ପରମାଣୁ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୈବବିବିଧତା ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ।
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ୫୦ ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗବେଷଣାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହ ନୂଆ ନବସୃଜନ ଓ ଶିଳ୍ପ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।
ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମେରିନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ କରିଡର—OMBRIC। IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, NIT ରାଉରକେଲା, IISER ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ILS ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ନେଟୱାର୍କକୁ ଆଗକୁ ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ, CSIR ଓ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ସହ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବ।
ଏହାସହ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମିଶନ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଉପକୂଳୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଖୋଜାଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ୨୦୨୬–୨୦୩୬ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମିଶନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିକାଶର ଆଧାର ହୋଇପାରେ ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଜ୍ଞାନ ସହର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଚେତନତା, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଗବେଷଣା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ‘ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର, ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର’ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ବିଜ୍ଞାନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ବଢ଼େଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ; ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ୭.୩% ବୃଦ୍ଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବଡ଼ ନିବେଶ ଆଶ୍ୱାସନ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ୬୬,୩୯୨ କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ, ୫୪,୧୩୫ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର