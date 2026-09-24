ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, 4 ଗିରଫ
ଏହି ନକଲି ମଦ ରାକେଟ୍ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : September 24, 2026 at 9:25 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଧମା ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ (OIC) ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ଓ ଭେଜାଲ ବିଦେଶୀ ମଦ (IMFL) ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ
ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ଡ଼ିଏସପି ଅସିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଧମା ଅବକାରୀ ଥାନା ମାମଲା ନଂ PR 170/2026-27 ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 42.595 ଲିଟର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର 15 ଟି ଖାଲି କାଚ ବୋତଲ, 92ଟି ମଦ ବୋତଲ କ୍ୟାପ୍ (ଠିପି), 26ଟି ନକଲି ଅବକାରୀ ଆଡହେସିଭ୍ ଲେବୁଲ୍ (EAL) ଏବଂ ମଦ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳିଥିବା 7000 ଟଙ୍କା ନଗଦ କ୍ୟାସ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବେଆଇନ କାରବାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ କୁମାର (34 ବର୍ଷ),କୁନ୍ଦନ କୁମାର (26 ବର୍ଷ),ଭିକୁ କୁମାର (26 ବର୍ଷ),ସରୋଜ କୁମାର (26 ବର୍ଷ) l
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନକଲି ମଦ ରାକେଟ୍ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଅବକାରୀ ଡ଼ିଏସପି ଅସିତ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଅଭିଯାନରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗିଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସମ୍ବଲପୁର- ଝାରସୁଗୁଡା ରାସ୍ତାର ଶାସନ ଟୋଲ ଗେଟ ନିକଟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଜବତ ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା l
ସେହିପରି ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନରେ ଗତ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା କଫ୍ ସିରପ୍ ଚାଲାଣ ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ଓ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ଘଟିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପୁଲିସ୍ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଲା 9 ଜୀବନ, 35 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର