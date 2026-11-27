ବେଆଇନ ପଥର ଖନନ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଚାଲାଣ: ବାଗୁଡ଼ି ଖାଦାନ ଉପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚଢ଼ାଉ
ସୋର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗୁଡ଼ି ପଥର ଖାଦାନ ଓ କ୍ରସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 27, 2026 at 7:10 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବେଆଇନ ପଥର ଖନନ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ସୋର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗୁଡ଼ି ପଥର ଖାଦାନ ଓ କ୍ରସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଚଢ଼ାଉରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ସାଧାରଣ) ତପନ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବ ମାଲବ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଅଧିକାରୀ, ସୋର ତହସିଲଦାର, ୭ ଜଣ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆର୍ଆଇ), ସୋର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଖଣି ସମେତ ୫ଟି ପଥର କ୍ରସରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଜେସିବି ଓ ପ୍ରୋକ୍ଲେନ୍ ସମେତ ମୋଟ୍ ୨୩ଟି ଭାରୀଯାନକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୬ଟି କମ୍ପ୍ରେସର, ୬ ଜଣ ଅପରେଟର ଏବଂ ୭ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ପଥର ଖନନ, ଅନିୟମିତତା ଓ ଖଣି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଯାଞ୍ଚ ଓ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା, ବେଆଇନ ଖନନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମର କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ଚୋରା ପଥର ଚାଲାଣ ଟ୍ରକକୁ ରୋକିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଲେ ମାଫିଆ
ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ । ସେତେବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ଖଣି ଓ ପଥରଭଙ୍ଗା କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ ୧୦ରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଆମ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଆସିବା ସହ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ ଆଜି ସକାଳେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ଜେସିବି, ପଥର ଫଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସଙ୍କୋଚକ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଖନନ ଯନ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପଥର ଭଙ୍ଗା କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା, ସୀମା ପାଚେରିର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଦି ରହିଥିଲା ।"