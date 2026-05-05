ଜଳପଥ ଦେଇ ଓଡିଶା ଆସୁଛି ଜିଞ୍ଜର ମଦ, ଅଧିକ ମୁନାଫା ପାଇଁ ହେଉଛି କାରବାର
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ନିଷିଦ୍ଧ ଜିଞ୍ଜର ମଦ ଚୋରା ଚାଲାଣ । ଜଳପଥ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି ଏହି ମଦ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : May 5, 2026 at 8:56 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଜଳପଥ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି ଜିଞ୍ଜର୍ ମଦ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା ଜିଞ୍ଜର ମଦର ଚୋରା ଚାଲାଣ, ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଦେଇ ଏହି ନିଷିଦ୍ଧ ମଦ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ଚୋରାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିଞ୍ଜର ଜବତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ଜିଞ୍ଜର ବସ୍ତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଏହାପରେ ଜଳପଥ ଦେଇ ଓଡ଼ୁଶା ଆସୁଛି । ଏଠାରେ ଜିଞ୍ଜର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା, ସୋର ଓ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର ଅବକାରୀ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ଇନିସିପେକ୍ଟର ହରିହର ସିଂ।
ଗତ ରବିବାର ଦିନ ସୋର ଅବାକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଲଗାଁ ଦୟାନିଧିପୁର, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ବାଲିଛନ୍ଦା ଘାଟ ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ୪୦୫ ଲିଟର ଜିଞ୍ଜର, ୬ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଢୁଆଁ ଗ୍ରାମର କପିଳ ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରୀହରି ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ରାଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ଜୁଳୁକା ମଲ୍ଲିକ ଓ ବାଲିଛନ୍ଦା ଘାଟର ନିରାକାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲେ । ସେ ହେଲେ ସୋଲଗାଁ ଗ୍ରାମର କାଁହୁ ଚରଣ ନାୟକ । ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜିଞ୍ଜର, ମୋଟର ସାଇକେଲର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଅଧିକ ନିଶା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କିଣୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଜିଞ୍ଜର ତିଆରି କରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ । ନିମ୍ନମାନର ସ୍ପିରିଟ, ଚିନି ଓ କିଛି ରାସାୟନିକ ମିଶାଇ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବେଆଇନ ବିକ୍ରିରେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ । ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉର ଭୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୁନାଫା ଲୋଭରେ ଯୁବକମାନେ ଏହାର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଏମିତି ଏକ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ 86ରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲ୍କହଲ୍ ମାତ୍ରା ରହିଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପିଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।
ଜିଞ୍ଜର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କିପରି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ?
ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ବର ଅବକାରୀ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ଇନସିପେକ୍ଟର ହରିହର ସିଂ କହିଛନ୍ତି," ଜିଞ୍ଜର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି । ଏହି ଜିଞ୍ଜର ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ନୁହଁ । ଏଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଆଲ୍କହଲ୍ ପରିମାଣ 86ରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ରହୁଛି। ଏହାକୁ ମେଡିକାଲ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚୋରାରେ ଆସୁଛି । ଏହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଜିଞ୍ଜରରେ ନିଶା ବି ହେଉଛି, ଏହାସହ ଶରୀରରେ ଥକ୍କାପଣ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି । ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କଫ୍ ସିରପକୁ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି, ସେହିପରି ଏହି ଜିଞ୍ଜରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି । ନିଶା ବେପାରୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଗତବର୍ଷ ବହୁଳ ପରିମାଣର ଜିଞ୍ଜର ଜବତ କରିବା ସହ ୫ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ । ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚଢାଉ । ଜଳପଥ ଦେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ଜିଞ୍ଜର ଆସିଥାଏ । ସେମାନେ ଟ୍ରଲର୍ ଯୋଗେ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ସେପଟେ ଲାଇନ କ୍ଲିଅର ରହୁଛି । ଆମର ଜବତ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ଲିଟର ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର 450ରୁ 100 ମିଲି ଲିଟର ବୋତଲ ଆସୁଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ତା ଭିତରୁ ଦୟାନିଧିପୁର ଗାଁର କାହ୍ନୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖୁଛି । ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ନୂଆ ତରିକା; ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, ୪ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୧.୮ କୋଟି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍; କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର