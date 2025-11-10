ଥମୁନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ; ଖୋଳି ପକାଉଛନ୍ତି ନଦୀ ଘାଟ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ହେଲାଣି ସଜବାଜ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି । ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଦେଲା ମା-ବା-ପା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ।
Published : November 10, 2025 at 5:31 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 5:57 PM IST
ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମାଫିଆ । ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ । ଆଇନ ନ ମାନି ଖୋଳି ପକାଉଛନ୍ତି ନଦୀ ଘାଟ । ବୋହିନେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରକ ଟ୍ରକ ବାଲି । ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଓ 27ଟି ଉପନଦୀର କିଛି ସୈତରାକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଲାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ଏକାଧିକ ଘାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତ ସରକାର । ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟି ଘାଟି ସରକାରୀ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ 50ରୁ 60ଟି ଘାଟି ଚାଲିଥିବା ଅଭଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଚଳିତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟିମ ଗଢିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟିମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରାୟ । ଆଉ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ । ଏପଟେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଦେଲା ମା-ବା-ପା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ । ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଟିମ୍ । ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଛି ୭ନଦୀ-
ନଦୀ ନାଳ ଘେରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟଦେଇ ୭ଟି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମହାନଦୀ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କାଣୀ, ବିରୂପା, ଖରସ୍ରୋତା, ଲୁଣା, କରାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ନଦୀ ଓ ଉପନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆଗରୁ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡିକର ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଏହି ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ । ନଦୀ ବନ୍ଧ ଠାରୁ ୫୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ନଦୀରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବାରଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି ମାଫିଆମାନେ ଵାଲି ଉଠାଇବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ନଦୀକୂଳ ବାସିନ୍ଦା-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ କରିଲୋପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନଦୀକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପେଇ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତି ନଗେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି, "ବର୍ଷାଦିନେ ନଦୀଗୁଡିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାଦିନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ରୁ ତିନୋଟି ବାଲି ସୈତରା ନିଲାମ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ରୁ ୬୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବେଆଇନ ଘାଟ ଚୋରାରେ ଚାଲିଛି । ରାତିରେ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଏହି ଚୋରା ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଶୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମାଫିଆ ମେସିନ ପକାଇ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ ବଢିଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ ବାଲି ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ରାତିରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ ବାଲି ଚୋରାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ମୁଁ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଇବା ଫଳରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଛି । ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେବ ତାର କରାଳ ରୂପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଓ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାଫିଆ ମାନେ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ।"
ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛି ମା-ବା-ପା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ-
ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀଗୁଡିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଛି ମା-ବା-ପା (ମାଟି-ବାଲି-ପାଣି) ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଆଇନଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବେଆଇନ ଵାଲି ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି । ବେଆଇନ ଵାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଜିପସମ (ଫ୍ଲାଏଆଶ) ୪ ଟ୍ରିପ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ ବାଲି ପକାଇ ଏହାର ଭରଣା କରାଯାଉଛି । ଜିପସମ ୪ ଟ୍ରିପର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା କାମ କରୁଥିବା ଠିକା କମ୍ପାନୀ ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରାରେ ଶେଷ ହେଉଛି ।
ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ ବାଲିର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଖରାପ ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଛି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଏହାକୁ ଜଗିବା ବା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ପରିବହନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଖଣି ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ଵାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ମାଫିଆ ମାନେ ବାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲେଣି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ କୌଣସି ବୈଠକ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇ ଆମରଣ ଅନଶନ କରାଯିବ ।"
ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଣ କୁହନ୍ତି-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କୁହନ୍ତି, "ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେନେଇ ଆମର ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ମାନେ ଏହି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଖଣି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେଆଇନ ଉତ୍ତୋଳନ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି । ଏହି ବାଲି ସୈତରା ଗୁଡିକରୁ ଯେପରି ବେଆଇନ ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ପରିବହନ ନହେବ ସେନେଇ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରୁ ହୋଇଥିବା ଟିମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ନିକଟରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବାଲି ଟ୍ରକ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରା ହୋଇଥିଲା । ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଯେଉଁଠି ବେଆଇନ ଷ୍ଟକ ରଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରୁଛୁ ।"
ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ନୀରବ ଖଣି ବିଭାଗ-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଗାଡିକୁ ରେଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା