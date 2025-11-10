ETV Bharat / state

ଥମୁନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ; ଖୋଳି ପକାଉଛନ୍ତି ନଦୀ ଘାଟ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ହେଲାଣି ସଜବାଜ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି । ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଦେଲା ମା-ବା-ପା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ।

Illegal sand mining continues in Kendrapada
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 5:31 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 5:57 PM IST

ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମାଫିଆ । ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ । ଆଇନ ନ ମାନି ଖୋଳି ପକାଉଛନ୍ତି ନଦୀ ଘାଟ । ବୋହିନେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରକ ଟ୍ରକ ବାଲି । ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଓ 27ଟି ଉପନଦୀର କିଛି ସୈତରାକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଲାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ଏକାଧିକ ଘାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତ ସରକାର । ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟି ଘାଟି ସରକାରୀ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ 50ରୁ 60ଟି ଘାଟି ଚାଲିଥିବା ଅଭଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଚଳିତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟିମ ଗଢିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟିମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରାୟ । ଆଉ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ । ଏପଟେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଦେଲା ମା-ବା-ପା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ । ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଟିମ୍ । ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଛି ୭ନଦୀ-
ନଦୀ ନାଳ ଘେରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟଦେଇ ୭ଟି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମହାନଦୀ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କାଣୀ, ବିରୂପା, ଖରସ୍ରୋତା, ଲୁଣା, କରାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ନଦୀ ଓ ଉପନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆଗରୁ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡିକର ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଏହି ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ । ନଦୀ ବନ୍ଧ ଠାରୁ ୫୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ନଦୀରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବାରଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି ମାଫିଆମାନେ ଵାଲି ଉଠାଇବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

Illegal sand mining continues in Kendrapada
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat Odisha)

ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ନଦୀକୂଳ ବାସିନ୍ଦା-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ କରିଲୋପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନଦୀକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପେଇ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତି ନଗେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି, "ବର୍ଷାଦିନେ ନଦୀଗୁଡିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାଦିନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ରୁ ତିନୋଟି ବାଲି ସୈତରା ନିଲାମ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ରୁ ୬୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବେଆଇନ ଘାଟ ଚୋରାରେ ଚାଲିଛି । ରାତିରେ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଏହି ଚୋରା ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଶୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମାଫିଆ ମେସିନ ପକାଇ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ ବଢିଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ ବାଲି ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ରାତିରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ ବାଲି ଚୋରାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ମୁଁ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଇବା ଫଳରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଛି । ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେବ ତାର କରାଳ ରୂପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଓ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାଫିଆ ମାନେ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ।"

Illegal sand mining continues in Kendrapada
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat Odisha)

ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛି ମା-ବା-ପା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ-

ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀଗୁଡିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଛି ମା-ବା-ପା (ମାଟି-ବାଲି-ପାଣି) ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଆଇନଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବେଆଇନ ଵାଲି ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି । ବେଆଇନ ଵାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଜିପସମ (ଫ୍ଲାଏଆଶ) ୪ ଟ୍ରିପ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ ବାଲି ପକାଇ ଏହାର ଭରଣା କରାଯାଉଛି । ଜିପସମ ୪ ଟ୍ରିପର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା କାମ କରୁଥିବା ଠିକା କମ୍ପାନୀ ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରାରେ ଶେଷ ହେଉଛି ।

Illegal sand mining continues in Kendrapada
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat Odisha)

ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ ବାଲିର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଖରାପ ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଛି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଏହାକୁ ଜଗିବା ବା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ପରିବହନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଖଣି ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ଵାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ମାଫିଆ ମାନେ ବାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲେଣି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ କୌଣସି ବୈଠକ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇ ଆମରଣ ଅନଶନ କରାଯିବ ।"

Illegal sand mining continues in Kendrapada
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat Odisha)


ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଣ କୁହନ୍ତି-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କୁହନ୍ତି, "ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେନେଇ ଆମର ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ମାନେ ଏହି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଖଣି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେଆଇନ ଉତ୍ତୋଳନ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି । ଏହି ବାଲି ସୈତରା ଗୁଡିକରୁ ଯେପରି ବେଆଇନ ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ପରିବହନ ନହେବ ସେନେଇ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରୁ ହୋଇଥିବା ଟିମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ନିକଟରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବାଲି ଟ୍ରକ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରା ହୋଇଥିଲା । ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଯେଉଁଠି ବେଆଇନ ଷ୍ଟକ ରଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରୁଛୁ ।"

Illegal sand mining continues in Kendrapada
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat Odisha)

ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ନୀରବ ଖଣି ବିଭାଗ-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଗାଡିକୁ ରେଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

Last Updated : November 10, 2025 at 5:57 PM IST

