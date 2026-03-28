ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ; ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଘେରି ମାଲିକ, ଫାଇନାନ୍ସର ବନବିଭାଗ ଟିମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପଢନ୍ତୁ, ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

Published : March 28, 2026 at 8:27 PM IST

Updated : March 28, 2026 at 8:35 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସଂଲଗ୍ନ କନିକା ରେଞ୍ଜରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁ଼ଡି ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା । ଚିଙ୍ଗୁଡି ଘେରି ମାଲିକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ଦଳାଇ । ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଵନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ ୧୯୭୨ ଅନୁଯାୟୀ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସଂଲଗ୍ନ କନିକା ରେଞ୍ଜ ଅଧିନରେ ଉପକୂଳ ନିୟମନ ଅଞ୍ଚଳ (Coastal Regulation Zone) ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ବନବିଭାଗ । ଆଜି ବନବିଭାଗ ଟିମ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଟିମର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ଦଳାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ପରେ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କନିକା ବନାଞ୍ଚଳର ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (ACF) ମାନସ କୁମାର ଦାସ।

୨୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଛେଦ

ମାନସ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ,"ଚଳିତମାସ ୨୦ ତାରିଖରୁ ଲୁଣାଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟଜୀବ ବନଖଣ୍ଡ,ରାଜନଗର ଅଧୀନରେ ଥିବା କନିକା ବନାଞ୍ଚଳ, ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ (ସଂରକ୍ଷଣ) ଅଧିନିୟମ,୧୯୭୨ ( WPA,1972 )ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଘେରି ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଛେଦିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଘେରି ମାଲିକ, ଫାଇନାନ୍ସର, ବାହ୍ୟ ଅଜଣା ଲୋକ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମିଶି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବନ ବିଭାଗର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଦଳାଇଙ୍କୁ ମାଡ ମାରି ଗୁରୁତର କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଆଜି ତା'ର ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏନେଇ ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଗୁରୁତର ଅର୍ଜ୍ଜୁନ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।''

ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବି

ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ଉଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ରୋକିବା ବନବିଭାଗର କାମ। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା ଉଚିତ"ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ମାନସ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଵନପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂହ, ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନବୀନ କୁମାର ମଲିକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମାଝୀ, ବନରକ୍ଷୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମଲିକ, ଗାୟତ୍ରୀ ତିର୍କୀ, ଵନ୍ଦିତା ବିଶ୍ୱାଳ, କଳ୍ପତରୁ ସେଠୀ, ସତୀଶ ଲାକ୍ରା, ଅବକାଶ ପାତ୍ର, ଗୋରାଚାନ୍ଦ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏନେଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ"ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଅପରାହ୍ନରେ କରାଯାଇଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏତଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ" ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୮, ୯ ଏଵଂ ୧୦ ତାରିଖରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନୁମତି ଦେଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଳିଲେ ରାମ ନବମୀ

