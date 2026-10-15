ରାଜପଥରେ ବେଆଇନ ଟ୍ରକ୍ ପାର୍କିଂ: କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଦାବିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଭାରୀଯାନ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
Published : October 15, 2026 at 4:04 PM IST
Dharmendra Seeks CM Attention, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଭାରୀଯାନ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନଗତ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗୁରୁବାର ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପ କରିଡରଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଡ଼ି କରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବେଆଇନ ଓ ବିପଦଜନକ ପାର୍କିଂ କରୁଥିବାରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛି । ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏବଂ 'ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇନ, ୨୦୨୫' ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି କମ୍ପାନୀ, ପରିବହନକାରୀ ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜରିମାନା ଏବଂ କାରାଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାୟାବିଲିଟି ଲାଗୁ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଜରିଆରେ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି।— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) October 15, 2026
ବିଶେଷକରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଖଣି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଭାବ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଦେଶ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ରହିଛି ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିରାପଦ ଯାତାୟାତ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧିକାରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ରହିଛି ।
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୪୨ ଅଧୀନରେ ଥିବା କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରି ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍କିଂ ରହଣୀ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଏଥିସହ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍, ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଇ-ଚାଲାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଜରିଆରେ ସେହି ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ ହଟାଇବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇନ, ୨୦୨୫ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଡ୍ରାଇଭର, ପରିବହନକାରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଂସଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା ୨୮ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବା ସହ ଧାରା ୭୨ ଓ ୭୩ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଗାଡ଼ି ଜବତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍କିଂ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସେହିପରି ଧାରା ୬୯ରେ ଥିବା ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପରିବହନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ କିମ୍ବା ବିପଜ୍ଜନକ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆଇନର ଧାରା ୭୬ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ପୋରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଗୁ କରିବା ସହ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜପଥଠାରୁ ଦୂରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବା ହୋଲ୍ଡିଂ ୟାର୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଟାସ୍କଫୋର୍ସକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜପଥରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି "ମାନବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ଶିଳ୍ପଗତ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅସୁବିଧାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ । ଆଇନ ଉଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ବିପଦର କରିଡର ବଦଳରେ ପ୍ରଗତିର କରିଡର ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛତ୍ରପୁରରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ଟ୍ରକ, ମହିଳା ମୃତ, 9 ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭରତପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା; ଜେଲ୍ ଗଲା ସ୍କର୍ପିଓ ଚାଳକ ବୁବୁନ
ଇଟିଊି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର