ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ବିଜ୍ଞାପନ; ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଦାବି କଲେ ସେବାୟତ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
କୌଣସି ସେବାୟତ ଏଭଳି ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁନଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 3, 2026 at 1:23 PM IST
ପୁରୀ: ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କଲେ ଘରେ ଆସି ମହାପ୍ରସାଦ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ଅନେକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ କଡା ବିରୋଧ ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସେବାୟତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆଣି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିଜ୍ଞାପନ, ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର-
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି । ବିଜ୍ଞପନରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁରୀର ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖଜା ସହ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହୋମ ଡେଲିଭରୀ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା ଖଜାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କହି ବିକ୍ରି-
ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା ଖଜାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କହି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ଥମିଯିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖଜା ଓ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଫୋଟୋ ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ-
ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଖବରକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
କେବଳ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ଉଚିତ୍-
ଅନଲାଇନରେ ମହପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ କହି ଠକିବାର ବହୁତ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାର ମହାପ୍ରସାଦ ଦରକାର ସେମାନେ ନିଜେ ହେଉବା ନିଜ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିବ-
"ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିଲେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ । ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହେଉକି ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଆମେ ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚୋନା କରିବୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନଲାଇନରେ ଯେଭଳି ଠକେଇ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ," କହିଛନ୍ତି ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ।
ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଠକେଇ ଚାଲିଛି-
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ରଞ୍ଜିତ୍ ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି । । ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହା କିଛିଦିନ ବନ୍ଦ ପରେ ପୁଣି ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନର ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନାମରେ ଯେଉଁ ଠକେଇ ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗି ପାରିଲାନି ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ତାଲିକା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ