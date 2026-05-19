କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅପରେସନ ବୈତରଣୀ: 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ, 10 ଜଣ ଅଟକ
ଛୋଟ ବଡ ବେଆଇନ ଖଣି ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢାଉ କରିଛି ପୋଲିସ ।
By PTI
Published : May 19, 2026 at 7:32 AM IST|
Updated : May 19, 2026 at 7:56 AM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ବେଆଇନ ଖଣି ଓ ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ । ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟ ବଡ ବେଆଇନ ଖଣି ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢାଉ କରିଛି ପୋଲିସ । ପାଖାପାଖି 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
କେନ୍ଦୁଝରରେ ‘ଅପରେସନ ବୈତରଣୀ’
ପୋଲିସ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ବୈତରଣୀ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ଅପରେସନ ଜରିଆରେ ଆନନ୍ଦପୁର, ଘସିପୁରା, ନନ୍ଦିପଡା ଓ ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଏସପି କୁଶଲକର ନୀତିନ ଦାଗୁଡୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚଢାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ 27 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି । ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ, ନକଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ପାସ୍, ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାରରେ 30ଟି ଗାଡି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରି ଜେରା ଜାରି ରଖିଛି । ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ
ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡି ଉପରେ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖଇରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଖଇରା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରୁ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ 5ଟି ବାଇକ ଓ 2ଟି କାର୍ ଜବତ କରିଥିଲା ।
ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ହରିପୁର ଗାଁ ବେଆଇନ ପଥର ଖଣି ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁତାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ବେଆଇନ ମୋରମ ଖଣିରେ ଜେସିବି (JCB) ମେସିନ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଓ ପଥର ଖଣି ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି ।
