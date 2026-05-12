ଜୁଜୁମୁରାରେ ବେଆଇନ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ କାରବାର; ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 62ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ

ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ କାରାବାର । ଧରାପଡ଼ିଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Illegal LPG gas trade in Jujumura; 62 cylinders seized during raid
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 4:43 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଜସ୍ଥାନୀ ଢାବାରେ ବେଆଇନ LPG ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମୁରା ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ରେ 40 ଟି ବ୍ୟବସାୟୀକ, 22 ଟି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁବାଷ ବିଷ୍ନୋଇ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି ।

ଗତ 3 ମାସ ହେବ ଏହି କଳାବଜାରୀ ଚାଲିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଘଟଣା ନେଇ ଜୁଜୁମୁରା ଥାନାରେ 12.05.2026ରେ କେସ୍ ନମ୍ବର -85ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେତେକ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଲର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ସିଲିଣ୍ଡର ଭର୍ତ୍ତି କରି କଳାବଜାରୀ କରି ଆସୁଥିଲେ l


ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତା ମେଟାକାନି ଢାବା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିବା ସହ 3ଟି ସଂସ୍ଥାର ମୋଟ୍ 161ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରିଥିଲା ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ l ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଥିଲେ ବୁର୍ଲା ସହରର ମନ୍ଥନ ପ୍ରସାଦ ମହାତୋ (27) l ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ପିକ୍ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଗାଡି (OD-15-Q-0159 ) କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା l ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ 62ଟି ଭାରତ ଗ୍ୟାସ, 60ଟି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ 39ଟି ଇଣ୍ଡାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିଲା l

ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ରିଫିଲିଂ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା । ପଚରା ଉଚରା ସମୟରେ ସେ କୌଣସି କାଗଜ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରି ନଥିଲେ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

SAMBALPUR LPG RACKET
ସମ୍ବଲପୁର ଏଲପିଜି ରାକେଟ୍
LPG GAS SHORTAGE IMPACT
CYLINDERS SEIZED IN JUJUMURA
