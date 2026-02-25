ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ଏଥର ମିଳିଲା ଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ
ଧୂମାତ ଶାସନ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ସହାୟିକା ।
Published : February 25, 2026 at 5:44 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପୂର୍ବରୁ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି ପୁଣିଥର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି ।ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିଛି ଦେଶୀ ମଦବୋତଲ । ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଚଢାଉ ପରେ ମଦ ବୋତଲ ଜବତ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ।
କେଉଁଠି ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ ମିଳିଛି ମଦ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୂମାତ ଶାସନ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି ୧୩ଟି ଦେଶୀ ଆସ୍କା ୪୦ ମଦ ବୋତଲ । ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଆଜି(ବୁଧବାର) କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା । ତେବେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ୪ ଜଣିଆ ଟିମକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବ୍ୟାଗରୁ ୧୩ଟି ଦେଶୀ ଆସ୍କା ୪୦ ମଦ ବୋତଲ ଜବତ କରିଥିଲା ।
ମଦ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ:
ଲୋକମାନେ ଘେରି ହୋହଲ୍ଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦେଶୀ ମଦ ବାହାରିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ।
ଗିରଫ ହେବେ ସହାୟିକା !
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏସଆଇ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ନିକିରାଇ ଥାନା ଅଧିନ ଧୂମାତ ଶାସନ ଗାଁରେ ଚୋରାମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଆଜି ସେହି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଚଢ଼ାଉ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ମଦ ପାଇନଥିଲୁ । ଫେରିବା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ପାଖକୁ ଡାକିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଘେରିଥିବା ଦେଖିବା ସହ ଉକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସହାୟିକା ଏଠାରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । ସେଠାରୁ କର୍ମୀ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବା ଓ ସହାୟିକା ଜଣଙ୍କ ସେଠାରେ ୧୩ଟି ଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଜଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲୁ । ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବୁ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା