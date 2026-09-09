ETV Bharat / state

ଚୋରା ମଦ ଭାଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗାଁ ମହିଳା; ରାତି ଅଧରେ ଚଢଉ କରି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର

ବାଙ୍କିଛନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ୭ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ଚାଳଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଚ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

illegal liquor factry in kendraparha wman demolish the house at mid night
ଚୋରା ମଦ ଭାଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗାଁ ମହିଳା; ରାତି ଅଧରେ ଚଢଉ କରି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: 'ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ବି ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଓଲଟି ମଦ ପିଇ ଆସି ମୋତେ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲାଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ପାଉ ନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜି, ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରଖୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବି ଚୋରି କରି ନେଇ ମଦ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମେ ତିନି ଓଳି ଖାଇବାକୁ ନପାଇ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ..'। ଏଥିଲା ତପସ୍ଵିନୀ ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଯାହାଙ୍କ ସଂସାର ଉଜାଡି ଦେଇଛି ମଦ । ଏ ଦୁଃଖ..ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ତପସ୍ଵିନୀଙ୍କର ଏକା ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିଛନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ମଦ । ସେଥିପାଇଁ ଏ ନିତିଦିନିଆ ସଂଘର୍ଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ଗାଁ ମହିଳା ।

ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଦେଉଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ବାଙ୍କିଛନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ବିରୋଧରେ ମହିଳା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ର ସଦସ୍ୟାମାନେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା ଅବୈଧ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ମାରପିଟ୍ ସୀମା ପାର୍ ହେବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ମହିଳା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନଡ଼ା-ଛପର ଘରକୁ ଖିନଭିନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଙ୍କିଛନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଅବାଧରେ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବାଙ୍କିଛନ୍ଦା ଓ ଆଖପାଖ ଗାଁର ପୁରୁଷମାନେ ଏଠାରେ ନିୟମିତ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଘରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିଲେ ମହିଳା । ବାଙ୍କିଛନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ୭ଟି ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଗତାକାଲି ରାତିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ଚାଳଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ।

ମହିଳାମାନେ ମଦଭାଟି ଘରର ଛପରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିବା ସହ ମଦ ଆଡ୍ଡାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏକ ଦେଶୀ ମଦ ଜାର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।​ ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ଚୋରା ମଦ ଭାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ।​ ଗ୍ରାମରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଢ଼ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଚଢ଼ାଉ: ୮୦୦ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଜଣେ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, 2 ଗୁରୁତର

TAGGED:

ଚୋରାମଦ ଭାଟି ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚଢାଉ
LIQUOR FACTRY IN KENDRAPARHA
ILLEGAL LIQUOR FACTRY
WOMAN DEMOLISH LIQUOR FACTRY
ILLEGAL LIQUOR FACTRY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.