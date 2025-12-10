ETV Bharat / state

ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବେଆଇନ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂ, ହନ୍ତସନ୍ତ ବାଲେଶ୍ବର ସହରବାସୀ

ବାଲେଶ୍ବର ସହରର ସମୁଦାୟ ୨୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ୨୯୪ଟି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି ।

Illegal Hoarding problems choking Balasore locals suffering worst
ବେଆଇନ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଘେରରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ହନ୍ତସନ୍ତ ସହରବାସୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Balasore Illegal Hoardings ବାଲେଶ୍ବର: ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବାଲେଶ୍ବରରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ବେଆଇନ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ସମସ୍ୟା । ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବେଆଇନ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଚିନ୍ତାଜନକ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ସହ ବେଆଇନ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଯାତାୟତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ନିରୀହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢୁଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଭୟ ରୁହନ୍ତା:

ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଳରେ ମନଇଚ୍ଛା ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ ତଥା ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ସେ କହିଛନ୍ତି, "ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୌରପାଳିକାରୁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ । ଟ୍ରାଫିକ ଥାନାରୁ ଅନୁମତି ଆଧାରରେ ସହର ଭିତରେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିବା କଥା । ରାତିରେ ହୋର୍ଡ଼ିଂରୁ ଗାଡ଼ିର ଆଲୋକ ଅଧିକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି । କେହି କେହି ବାଉଁଶ ପୋତି, ହୋର୍ଡ଼ିଂ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ବାଉଁଶ ପଡ଼ି ଲୋକେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯିବା ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଯେଉଁ ହୋଡ଼ିଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲଗାଯାଉଛି, ସେସବୁ ପାଇଁ ଯଦି ଫାଇନ ଆଦାୟ କରାଯାଆନ୍ତା, ନୋଟିସ ହେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଭୟ ରୁହନ୍ତା। " ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବାରେ ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନର ପାଳନ ହେଉନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ବେଆଇନ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଘେରରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ହନ୍ତସନ୍ତ ସହରବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ହୋର୍ଡିଂ ସହିତ ନାକେଦମ୍ କରୁଛି କ୍ରସ ରୋଡ୍ ଗେଟ:

ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମନୋଜ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ପୌରପାଳିକା ଆକ୍ଟ ୧୯୫୦ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସରକାରୀ ନିୟମରେ ପରିଚାଳିତ । ହୋର୍ଡ଼ିଂ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଜଣେ ପଞ୍ଜିକୃତ କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଏଜେନ୍ସି କରିପାରେ । ପୌରପାଳିକା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ ମାପରେ ଜଣେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲଗାଇ ପାରିବ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । କ୍ରସ ରୋଡ଼ ଗେଟରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ମନା । ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ବି କ୍ରସ ରୋଡ଼ ଗେଟ ଅଛି ସେସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଛି । ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ । ଅପର ପକ୍ଷରେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଉଚ୍ଛେଦ ଯୋଗୁଁ ଏଜେନ୍ସିରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରୋଜଗାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗତ ୮ ତାରିଖରେ ହୋଡ଼ିଂ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି 3 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ନ ହଟିଲେ, ପୌରପାଳିକା ଯଥୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସହରରେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, କେତୋଟି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୌରପାଳିକାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ନାମ ଗୁପ୍ତ ରଖି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, " ସହରରେ ହୋଡ଼ିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହି ଏଜେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ୧୩୯ଟି କିଓସ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସହରର ସମୁଦାୟ ୨୧ ଟି ସ୍ଥାନରେ ୨୯୪ଟି ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩୭ଟି ବେଆଇନ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଗତ ହୋର୍ଡ଼ିଂକୁ ନମ୍ବରିଂ କରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ବେଆଇନ ହୋର୍ଡ଼ିଂକୁ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଢ଼ାଉ ଟିମ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସାତ ଦିନ ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ପୁଣି ଏଜେନ୍ସି ନିଜ ଆଡୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଦିନ ସମୟ ମାଗିଛି । ତିନିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଉଚ୍ଛେଦ ନ ହେଲେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହରେନ୍ଦ୍ର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲା ପରିବାର


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

