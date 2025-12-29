2025ରେ ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢାଇଥିଲା ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ,ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉପଲବ୍ଧିର ବର୍ଷ ଥିଲା 2025 । ଚଳିତବର୍ଷ ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ଓ ଜବତ ଘଟଣା ପୋଲିସକୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଟେନସନ ।
Published : December 29, 2025 at 4:21 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା:ଶେଷ ହେବାକୁ ୟାଉଛି ବର୍ଷ 2025 । ବହୁବିଧ ଘଟଣାବଳୀର ବର୍ଷ ଥିଲା ଏହି 2025 । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ,ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଉପଲବ୍ଧିର ବର୍ଷ ବୋଲି କହିହେବ । ଏହା ସହିତ ଏହାକୁ ଅପରାଧର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଳକିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତଡିପାର କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜମୂଳକ ଥିଲା।
ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେନସନ:
କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ବନ୍ଧୁକ ?
ରାଜନଗର ଗୁପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧୁକ ଖୋସି ଗୁପ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଘାଟରେ ହୋହଲ୍ଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ।ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଅଣ ଓଡିଆ ଓ ଗୁପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା।ତେବେ ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲା।
ସେହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମଡେଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରୁ ମକସୁଦ ଅଲ୍ଲୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କୁଟି ଡିକିରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ସୁଫଳ ପାଇନଥିଲା। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ରାହଜାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଏକ ୯ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଥିଲା।
ସେତିକି ନୁହେଁ, ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରାପୁର ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିବ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଆଡକୁ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛୁଆଳିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ଗୋସେବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ମାଲୁଆ ନିକଟରୁ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।
ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆସିଲେ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ଧୁକ ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅଧିନରେ ଥିବା ଜଣେ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆସିଥିଲା । ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁକଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ଠାରୁ ନିକିରାଇ ପୋଲିସ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।
କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜିଲ୍ଲାକୁ କିପରି ଓ କେଉଁଠୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳି ଆସୁଛି ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ତୀବ୍ର ହେବା ବଦଳରେ ପୋଲିସ ଶିଥିଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି,"୨୦୨୫ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଘଟଣା ଓ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସ୍କୁଟି ଡିକିରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ବନ୍ଧୁକ ମାମଲା ଫାଇଲରେ ରହିଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୁଏ ତେବେ ଲୋକେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ମୂଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ୨୦ଟି ମାମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିବି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ।
ବନ୍ଧୁକ କଥା କହିଲେ, ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୁପ ରହିଲେ ଏସପି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୫ରେ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି,"କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ଆମେ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ । ଏହା ଏକ ନକଲି ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । ଆମେ ଫରେନସିକ ଲ୍ୟାବକୁ ଏହାକୁ ପଠାଇଛୁ । ଏହା ଏକ ଏୟାର ଗନ ଏବଂ ଏହାକୁ ବେଲୁନ ଫୁଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିକିରାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଧରିଛୁ ଏବଂ ଏନେଇ ଆମର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି । ଆଉ ଯଦି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ରାକେଟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତେବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ।ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ଘଟଣାର ସୁପରଭିଜନ କରୁଛି ଓ କେଉଁଠୁ ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି ସେନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡିବ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏସପି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
