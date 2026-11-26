EXPLAINER: କଥା କଥାକେ ଛୁଟୁଛି ଗୁଳି; ଓଡ଼ିଶାରେ ୨ ବର୍ଷରେ ୨୬୭୪ ମାମଲାରେ ୩୩୮୮ ଗିରଫ, ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ କେମିତି ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ?
Illegal Firearms Cases Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ବିରୋଧରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର STF ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଧରପଗଡ଼ ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 26, 2026 at 9:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥା କଥାକେ ଛୁଟୁଛି ଗୁଳି । ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛୁ । ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହେଉଛି, ହେଲେ କାରବାରରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ । ଵିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଜଣିବାକୁ ପାଉଛି । ସେହିପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ପ୍ରାୟତଃ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ ପିସ୍ତଲ ଜବତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସିଙ୍ଗିଲ ଶଟ୍ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହେଉଛି । ଏହି ବିପଦଜନକ ଆଗ୍ନେୟସ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବେଧଡ଼କ ବେପାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ।
ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର: ୨ ବର୍ଷରେ ମାସରେ ୨୬୭୪ ମାମଲା, ୩୩୮୮ ଗିରଫ
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ୨,୬୭୪ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ୩,୩୮୮ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ବିଧାନସଭାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ର କାରବାର ରୋକିବା ଓ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ‘ଅପରେସନ ଦମନ’ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
STF ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଲାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, ତାହା ସବୁ ପ୍ରାୟ ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସୁଛି । STF ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରଯାଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁକ ଜରିଆରେ ଅପରାଧ କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ STF ନଜର ରଖିଛି । ମୁଙ୍ଗେରରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେବ ହେବ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୋମାମାଡ଼-ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା
ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍; ୮ ମାସରେ ୨ କାର୍ବାଇନ, ପ୍ରାୟ ୫୦ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ
ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ସମେତ ସଙ୍ଗଠିତ ଅପରାଧ, ନିଶା କାରବାର ଆଦି ରୋକିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ (SCU) ରହିଛି । ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତବର୍ଷ ୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ SCU ଟିମ୍ ୨ଟି କାର୍ବାଇନ ଓ ପ୍ରାୟ ୫୦ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି । ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ମାମଲାରେ ମୋଟ୍ ୨୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
- ୧୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬:
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପାଲି-ଓଲାସରୀ ରାସ୍ତାରେ ୱେଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନୀ ସୁଦାମ ନାଗଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣପଡିଥିଲା ।
ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡ଼ରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିର ସୋନୁ ନାୟକ (୨୨)ଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରୁ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ପୋଲିସ ଜଣେ ନାବାଳକ ସହ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ବନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକକୁ କରୁଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ । ଏତିକିବେଳେ ଗର୍ଜିଥିଲା ବନ୍ଧୁକ । ଅସାବଧାନତାରୁ ଅତି ପାଖରୁ ତପୁ ନାୟକଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଜିଥିଲା ଗୁଳି । ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଗାଁରେ ନଭେମ୍ବର ୪ରେ ଜେସିବି ମାଲିକ ତପନ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ୮ ଜଣ ଏବଂ ପରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
- ୦୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ତଳା ଗାଁ ନିମ୍ବଛକ ନିକଟରେ ଯୁବକ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳିକାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଆହତ ଯୁବକ ହେଲେ ତୋଫାନ କୁମାର ପାହାଳ ।
ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘାଟିକିଆ-କୋଳଥିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାଏକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଣ୍ଡିମାଲ ଗ୍ରାମରେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଚରଣ ମିର୍ଦ୍ଧା (୪୦) ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିର୍ବା ଛକ ଠାରେ ଦିବା ଲୋକରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ ଏମଡି ଅନିଶ(୩୬) ନାମକ ଜଣେ ମାଂସ ଦୋକାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରିଥିଲା ।
- ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଧିନ ଗହଗା ସ୍ଥିତ ଏକ ଇଟାଭାଟିରେ ଦାଦାବଟି ନଦେବାରୁ ମ୍ୟାନେଜର ଗୌରବ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
- ୩୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬:
ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ପାନବରଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଗୁଳି କରିବା ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ୨୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ହିନ୍ତରାଇ ଗାଁରେ ଏକ ବାଇଗଣ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବଚସା ହେବାରୁ ଭରତ ଦଣ୍ଡସେନା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।
- ୨୫ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬:
ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅରଡ଼ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶେଖ ହମିଦଙ୍କ ଉପରକୁ ୧୦ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
- ୧୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬:
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୀପ୍ତିରେଖା ନନ୍ଦଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଗୁଳି ଚଳାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
- ୧୪ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬:
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଣିଆ ରାସ୍ତାରେ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଡରାସିଂହ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
- ୧୪ ମେ' ୨୦୨୬:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଗୋଡିପୁଟ ମାଟିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର ଗାଁ ବେଆଇନ ପଥର ଖଣିକୁ ନେଇ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଓ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟିଥିଲା ।ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ।
- ୧ ମେ' ୨୦୨୬:
ଯାଜପୁରର କୋରେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂର୍ବକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ । ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ମହିଳା (ନାଗରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ) ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିଯାଇ କୋରେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
- ୧୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬:
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଳୁତମାର ଖୁଣ୍ଟାପଶିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ପେଷାଦାର ଅପରାଧୀ ରାକେଶ ନାଥ ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ଆହତ ରାକେଶକୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା । ପରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
- ୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬:
ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦.୩୦ରୁ ୧୦.୪୫ ବେଳେ ଯାଜପୁରର କୁଆଁସରାପୁର ଗ୍ରାମର ସୌମ୍ୟ ସାଗର ସାମଲ ଗରିଆପୁର ଛକରୁ ତାଙ୍କ ଭଡା ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଏବଂ ପରେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
- ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଛକ ଓ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ନିକଟରେ ରାମନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ନବୀନ କୁମାର ଜୈନ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବନ୍ଧୁକରୁ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ବିଧାୟକ ସଫେଇ ଦେଇ ଏହାକୁ ଏକ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।
- ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬:
ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧିନ ଅରଡ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ ନୂଆବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରସାଦ । କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ।
- ୨୧ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬:
ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜାବୀ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିମାଡ ଘଟିଥିଲା । ପାନ ଦୋକାନୀ ଓ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଓ ହାତାହାତିରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବିଲ୍ଡର ଜଣକ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରୁ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
- ୧୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬:
କଟକ ପ୍ରେସ କଲୋନୀରେ ଘଟିଥିଲା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ନୂଆପଡା ଅଞ୍ଚଳର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଓରଫ ରିଙ୍କୁ ।ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ ଏକ ଭୋଜି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
- ୧୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬:
୧୯ ଜାନୁଆରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ୮ଟା ସମୟରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମୁସାହି ଦଲକ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ ଜାମୁସାହି ଗାଁର ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣ ସାମିଲ ଥିଲେ । ପୋଲିସ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଝାରସୁଗୁଡାରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ, ଯୁବକ ଗିରଫ
'ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରୁ ଆସୁଛି ବନ୍ଧୁକ:
ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ (SCU) ଡିସିପି ଅନୁପ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରର ମୁଙ୍ଗେର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ବିହାରର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି, ତାହା ବାଲେଶ୍ଵର, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏଯାଏଁ ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଛୁ । ଗୁଜୁରାଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବେଶୀ ପାଇନାହୁଁ । ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ୩୫ରୁ ୪୦ ହଜାର କିଣି ଏଠାରେ ୭୦ରୁ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ କେବଳ ୭.୬୫ ଏମ୍ ଏମ୍ ଅଟୋମେଟିକ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରୁଛୁ ।"
ଠାବ ହୋଇଛି ଏକାଧିକ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା:
- ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାରସିଂ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ଠାବ କରି ୫ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ସହ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
- ୨୦୨୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଆରିମାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
- ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ଭାଗରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଜରାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଏକ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) କଟକ ୪୨ ମୌଜାର ବଡ଼ ଧୂଳେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଏକ ଗୁହାଳ ଘର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଚାଲିଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଠାବ କରିଥିଲା । ଏଥିରୁ ୨୯ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ-ନିର୍ମିତ ପିସ୍ତଲ, ୮୦ଟି ପିସ୍ତଲ ଖୋଳ ଏବଂ ବହୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ଜବତ ହେବା ସହ ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍: ଡିସିପି
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଉକ୍ତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଛାନଭିନ କରାଯିବ । ସେସବୁ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, ଏହା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ଆଦି ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଲାଗିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବୁ । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ବହୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ କାମ କରିବୁ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ବନ୍ଧୁକ କିଣାବିକା ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡିବସିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ, ସୁପାରୀ କିଲିଂ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯୋଜନା
STF ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ:
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ (STF) ଜାଲରେ ନଭେମ୍ବର ୨୧ରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ ଧରାପଡିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ୭ ଏମ୍. ଏମ୍ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ସହ ୪ଟି ଗୁଳି ଏବଂ ୪ଟି ସିଙ୍ଗିଲ ଶଟ୍ ପିସ୍ତଲ ସହ ୪ଟି ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ବିହାରରୁ ଟ୍ରେନରେ ଜଟଣୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ । ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ ପାଇଁ ଉଭୟ ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ STF ଚଢ଼ାଉ କରି ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ STF ଟିମ୍ ମୁଙ୍ଗେର ଲିଙ୍କରେ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ।
ସେହିପିର ଗତ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁଙ୍ଗେରର ପିଣ୍ଟୁ କୁମାର ଠାରୁ ୬ଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ ଏକାଧିକ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୫ ମେ'ରେ ମଧ୍ୟ ବିହାରର ଦିଲ୍ଲୀପ ଶାହ ଠାରୁ ୮ଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ ଏକାଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନିରଞ୍ଜନ କାନୁନଗୋ କହଛନ୍ତି, "ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ବଢ଼ିବା ନେଇ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ । ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବିହାରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି । ବିହାର ସରକାର ଯେଭଳି ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେହିଭଳି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ୍ ଲଗାଇପାରନ୍ତେ । ବିହାର ସରକାର ତାର ସୀମା କରିଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡିକରେ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର ହେଲେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରନ୍ତା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ।"
ନିରଞ୍ଜନ କାନୁନଗୋ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହେଉଛି, ଯାହାଠୁ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣର ଚେନ୍ ଧରିବାକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିହାର ସରକାରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ । ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସିଜ କରିବାକୁ ହେବ । ରାଜଧାନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧୁକ ଘରେ ଘରେ ବାହାରୁଛି । ପୋଲିସ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି । ତଦାରଖ କରିବାରେ ପୋଲିସ ଭୁଲ କରୁଛି । ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏହି ଦିଗରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଉ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଗ୍ରାହକ; ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଧମକ୍ ଦେଉଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସୁନୀଲ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର