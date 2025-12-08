ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବଢୁଛି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର; ନିୟମିତ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିବ କି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ?
ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ କାର୍ବାଇନ୍ ସହିତ ୧୦ଟି ପିସ୍ତଲ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ?କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ଏ ବନ୍ଧୁକ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ? କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଯୋଜନା ଥିଲା କି ?
Published : December 8, 2025 at 8:16 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ କଥା କଥାକେ ଫୁଟୁଛି ଗୁଳି । ଟଳିପଡୁଛି ଜୀବନ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅପରାଧିମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ହିଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି । କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏ ବନ୍ଧୁକ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ? ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି କି ? ଏପରି ବନ୍ଧୁକ ପୋଲିସ ତଥା ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଚାଲାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ କାର୍ବାଇନ୍ ସହିତ ୧୦ଟି ପିସ୍ତଲ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ହାତରେ ଧରାପଡିବା ପରେ ଏହି ଚୋରା କାରବାର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢିଛି । ଉପରୋକ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ତହା ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହି କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ତାହାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଓ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଧୁକ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ଡା.ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ।
କାହା ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥାନ୍ତା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଓ କାର୍ବାଇନ୍ ?
ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଓ କାର୍ବାଇନ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁୁଛି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଥିଲା ? ଏଥିରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା କି ?
ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରି କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସୁପାରି କିଲର ସହିତ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମେୟର ସମେତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହତ୍ୟା ପରେ ସହରରେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଗତ ମେ' ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ବନ୍ଧୁକ ବିହାରର ମୁଙ୍ଗେର୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି; କଥାକଥାକେ ଗୁଳି
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନିର୍ମଳ ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ କଥାକଥାକେ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ଏଠାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଛୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ? ଯୋଗାଉଛି କିଏ ? ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରି ଆଣୁଛି କିଏ ଏବଂ ଯୋଗାଯାଉଛି କାହାକୁ ? ଏପରିକି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାହାକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲେ ? ଯୋଗାଇଥାନ୍ତେ କାହାକୁ ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ତାହାର କେଉଁ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ମଗାଇଥିଲା ? ସେହି ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ପୋଲିସ ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତା ତେବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଧୁକ ଚୋରା କାରବାର ଚେକ୍ କରି ହୁଅନ୍ତା । ନହେଲେ ଗିରଫ ଅପରାଧିମାନେ ଜେଲରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଖଲାସ୍ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ।
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନାକାବନ୍ଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି
ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନାକା କରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଅନେକ ଚୋରା ଗାଡି ଧରାପଡିବା ସହିତ ଗାଡିରେ ରହିଥିବା ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇପାରନ୍ତା । ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଅଛି-ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ
ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା.ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଢାଉ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ କେବଳ ଦେଶୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଭଳି ପ୍ରାୟ ୧୨ ଟି ବନ୍ଧୁକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣ ଅପରାଧି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର ନାମରେ ପୁରୁଣା ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା ସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଛି ।’
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ‘ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ବନ୍ଧୁକ କିପରି ଆସୁଛି ଏବଂ କାହାରି ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତାହା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲିଙ୍କ୍ ସଂପର୍କରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରୁଛୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି । ଜନସାଧାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
