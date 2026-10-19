ଝାରସୁଗୁଡାରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ, ଯୁବକ ଗିରଫ
ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଚୋରି ମାମଲା ରହିଥିବା ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ଜି.ଆର୍ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : October 19, 2026 at 1:04 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡା: ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବୁଲୁଥିଲା...ଖବର ପାଇବା ପରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡା ସହର ଓପିଏମ କଲୋନୀ ଏଲାଇନର ବାସିନ୍ଦା ଆଦିତ୍ୟ ଶର୍ମା ଓରଫ ଆଦି । ପୋଲିସ ତା ନିକଟରୁ 2ଟି ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, 3ଟି 8mm ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଚୋରି ମାମଲା ରହିଥିବା ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ଜି.ଆର୍ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସୂଚନା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ:
ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ଜି.ଆର୍ ରେଡ୍ଡୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି(ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଓପିଏମ ଫିଲ୍ଡ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବୁଲୁଛି । ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଏସଆଇ ପ୍ରଭାକର ପାତ୍ର ଏବଂ ଏସଆଇ ଦୁଜନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଓପିଏମ ଫିଲ୍ଡ ନିକଟରେ ଚଢାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଓପିଏମ କଲୋନୀ ଏଲାଇନର ବାସିନ୍ଦା ଆଦିତ୍ୟ ଶର୍ମା ଓରଫ ଆଦି । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, 3ଟି 8mm ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତି:
ଏସପି ଜି.ଆର୍ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଆଦିତ୍ୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଚୋରି ମାମଲା ରହିଛି । ମାମଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ଆଜି(ସୋମବାର) ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କଲ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁକର ଉତ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅପରାଧ ପ୍ରତି ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତି ରହିଛି ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ୧୦୦ଟି ଚୋରି ମୋବାଇଲ୍
ପାର୍ବଣରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ; ୫ ଦିନରେ ୯୫୮ ମାମଲା, ୫.୧୦ କୋଟିର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ, ୪୭୦ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା