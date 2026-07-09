ବେଆଇନ ଭୃଣ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ: ଘରୋଇ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଲ୍ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଚଢ଼ାଉ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ତାର ଏକ ଶାଖାକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : July 9, 2026 at 8:57 PM IST
Balasore private healthcare seal, ବାଲେଶ୍ବର: ବେଆଇନ ଭାବେ ଭୃଣ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଚଢ଼ାଉ କରି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ତାର ଏକ ଶାଖାକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ବଡ଼ଖୁରି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ମହାପାତ୍ର ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ବେଆଇନ ଭୃଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଥିବା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ, କାଗଜପତ୍ର ଆଦି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବ ମାଲବିଏ, ସୋର ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଂଙ୍କ ସହ ବାହାନଗା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସୋର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ମାହାପାତ୍ର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସହ ତାର ଆଉ ଏକ ଶାଖାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ମହାପାତ୍ର ହେଲ୍ଥ କେୟାରର ମାଲିକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୋର ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସହ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି ।
ମହାପାତ୍ର ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଏକ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ଯେ, ମହାପାତ୍ର ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ । ଯାହା ଆମେ ଏଇଠି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ । ତା ସହ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ଅଲଗା ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ ରଖାଯାଇଛି । କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଯାହାକି ଏଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଭୃଣ ହତ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ତାହା ବି ଏଠାରେ ହେଉଥିଲା । କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସୋର ତହସିଲଦାର, ସୋର ଆଇଆଇସି, ବାହାନଗା ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଯେହେତୁ ଏସବୁ ମେଡିକାଲ କାଗଜପତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମକୁ ଜଣାଇଛୁ । ଯାହା ବି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର, ରେଜିଷ୍ଟର ଆମେ ପାଇଲୁ ତାହା ଜବତ କରି ରଖିଛୁ । ଏହା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭୃଣ ହତ୍ୟା ଏକ ଅପରାଧ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଅପରାଧର କିଛି ଫଟୋ ଭଡଓି ପହଁଚିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲୁ । ଏଠାକୁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହାର ବି ରେକର୍ଡ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ଟିମ ତଦନ୍ତ କରିବ ସେ ହିସାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଓ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଆଜି ଦୁଇଟା ନର୍ସିଂହୋମ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ସିଲ୍ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସିଲ୍ ଖୋଲାଯିବ । ଏହି ହେଲ୍ଥ କେୟାରର ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ ଆଜି ଆମେ ସିଲ୍ କରିଛୁ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କାବୁଲା, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅକ୍ଷମତା ଆଗରେ ହାରିନି ବିଶ୍ବାସ... ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଲା ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ, ପଢନ୍ତୁ ରିନା ଜେନାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର