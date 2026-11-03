ETV Bharat / state

କଟକ ସହରରୁ ଦୁଇ ଦିନରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ

ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର ୯ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ । ଖବରପାଇ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ମର୍କତ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Illegal firecrackers worth over Rs 50 lakh seized in Cuttack city over two days
କଟକ ସହରରୁ ଦୁଇ ଦିନରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2026 at 4:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ILLEGAL CRACKER SEIZED, କଟକ : କଟକରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ । ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର ୯ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖା ଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ । ଖବର ପାଇ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ମର୍କତ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୩୨ ପ୍ରକାର ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

କଟକ ସହରରୁ ଦୁଇ ଦିନରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ବାଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁତୁଲୀ ବମ , ଅନ୍ୟନ୍ୟ ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଣ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ରହିଛି । ଜବତ ବାଣର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସିପି ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତି । ଯେଉଁଟି ବାଣ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅଂଚଳ । ଏହାସହ ପେଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟେନର ବି ଥିଲା । ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା । ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବାଣ ଗଛିତ ରଖିବା ବେଆଇନ । ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘରେ ବାଣ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ଘର ମାଲିକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଓ ପୋଲିସକୁ ସବୁ ସୂଚନା ଓ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣ ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ । ଆମର ସାଇବର୍ ସେଲ୍ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜୋନ୍ ୩ ଏସିପି ।


ସେହିପରି ଦୀପାବଳୀରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଦୀପାବଳୀ ଦିନ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବାକୁ କଟକ ଡିସିପି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ପୋଲିସ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ସେହିପରି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ନଦୀ କୂଳ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ପୋଲିସ ।

ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର ୯ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ । ଖବରପାଇ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ମର୍କତ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ।
ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର ୯ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ । ଖବରପାଇ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ମର୍କତ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ । (ETV Bharat Odisha)

ଏହିକ୍ରମରେ ପୋଲିସର ଅନୁମତି ନେଇ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଡିସିପି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଣ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି । ଏନେଇ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି । ସେହିପରି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା କଟକ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗତସିଂହପୁର ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଚଢାଉ, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ବାଣ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ILLEGAL CRACKER SEIZED
ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ
CUTTACK ILLEGAL CRACKER SEIZED
FIRE CRACKER SEIZED
କଟକ ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.