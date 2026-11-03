କଟକ ସହରରୁ ଦୁଇ ଦିନରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ
ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର ୯ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ । ଖବରପାଇ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ମର୍କତ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 3, 2026 at 4:56 PM IST
ILLEGAL CRACKER SEIZED, କଟକ : କଟକରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ । ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର ୯ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖା ଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ । ଖବର ପାଇ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ମର୍କତ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୩୨ ପ୍ରକାର ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ବାଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁତୁଲୀ ବମ , ଅନ୍ୟନ୍ୟ ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଣ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ରହିଛି । ଜବତ ବାଣର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସିପି ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ତି । ଯେଉଁଟି ବାଣ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅଂଚଳ । ଏହାସହ ପେଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟେନର ବି ଥିଲା । ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା । ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବାଣ ଗଛିତ ରଖିବା ବେଆଇନ । ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘରେ ବାଣ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ଘର ମାଲିକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଓ ପୋଲିସକୁ ସବୁ ସୂଚନା ଓ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣ ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ । ଆମର ସାଇବର୍ ସେଲ୍ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜୋନ୍ ୩ ଏସିପି ।
ସେହିପରି ଦୀପାବଳୀରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଦୀପାବଳୀ ଦିନ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବାକୁ କଟକ ଡିସିପି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ପୋଲିସ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ସେହିପରି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ନଦୀ କୂଳ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ପୋଲିସ ।
ଏହିକ୍ରମରେ ପୋଲିସର ଅନୁମତି ନେଇ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଡିସିପି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଣ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି । ଏନେଇ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି । ସେହିପରି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା କଟକ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗତସିଂହପୁର ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଚଢାଉ, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ବାଣ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ