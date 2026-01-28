ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଇ ଗୁରୁତର
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଘର ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।
Published : January 28, 2026 at 10:41 AM IST
ନିଆଳି: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ନରିଶୋ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଧିସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଘର ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ନିଆଳି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଞ୍ଚିଥିଲା । ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍ଗୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ନିଧିସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଅକସ୍ମାତ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ନିଆଳି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଞ୍ଚିଥିଲେ । ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସବୁ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଗୁରୁତରମାନେ ହେଲେ ଅଭିନା କାଣ୍ତି (ବୟସ-୩୦), ପୁନା ଭୋଇ (ବୟସ-୧୯), ଓ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ (ବୟସ-୩୨) । ପ୍ରଥମେ ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠା ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅଭିନା କାଣ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ହେଲେ ରାକେଶ ତିଆଡି (ବୟସ-୧୭) ।
ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ସଦାନନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ମୋଟ ଚାରି ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଥିଲେ । ଅଭିନା କାଣ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳି ଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଜଳି ଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ କଟି ଯାଇଛି । ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପାଚେରି ଭାଙ୍ଗି ପଡି ଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଘର ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ନରିଶୋ ଅଞ୍ଚଳରେ । ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭିନା କାଣ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅନ୍ଯ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରାକେଶ ତିଆଡି ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ।'
ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ନରିଶୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଜି ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବାର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି
