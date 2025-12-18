ETV Bharat / state

ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ, 'ଅପରେସନ ଧରପଗଡ଼'ରେ 36 ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ସିଜ୍

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଏକ ବେଆଇନ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର 'ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ଼' ଅଭିଯାନରେ 36 ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

Nikirai Police seized a pistol in connection with an incident involving criminal intimidation and robbery at Barua
ଅପରାଧିକ ଧମକ ଏବଂ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ନିକିରାଇ ପୋଲିସ ଏକ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରିଛି। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 18, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Kendrapara Illegal Gun Seizure କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା/କଟକ: ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରୁ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି । ଚୋରାରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଯୁବକ ବିଭୂତି ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନିକିରାଇ ଥାନା ପୋଲିସ । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହେବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେପଟେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିବା ପାଇଁ "ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ" ଅଭିଯାନ କରି 36ଟି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ।

ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିକିରାଇ ଥାନା ଆଇଆଇସି ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, " କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋରୋ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଲୁଆ ଗାଁର ବିଭୂତି ପରିଡା ଓରଫ ସାମଲ (28) ଦୀର୍ଘଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାମୁଁଘରକୁ ପୁଅ ହୋଇ ଆସି ନିକିରାଇ ଥାନା ଅଧିନ ବାରୋ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ । ବିଭୂତି ଏହି ସମୟରେ ବାରୋ ଗାଁରେ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବିଭୂତି ବେଳେବେଳେ ଚୋରାମଦ ବାକିରେ ବିକ୍ରି କରେ ଓ ଯିଏ ମଦ ନେଇ ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଖିଲାପ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭୂତି ଏହି ସିଙ୍ଗିଲ ସଟ ବନ୍ଧୁକଟିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଗାଡି ଡିକିରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ନିକିରାଇ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଟିମ ବାରୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ନିକଟରୁ ଗତକାଲି ବିଭୂତିକୁ କାବୁକରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।"

Nikirai Police illegal gun Seize
ନିକିରାଇ ଥାନା (ETV Bharat)

ନିକିରାଇ ଥାନାରେ କେଶ ନମ୍ବର 321/2025ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ବିଭୂତିକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଯାଇଛି । ସେପଟେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁଦାନଗରୀ ପୋଲିସ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ପାଖରୁ, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।

Operation Dharapagad illegal gun Seize
ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ (ETV Bharat)

"ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ"

ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ "ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ" ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବହୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଶାସକ୍ତ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରଯାଇଛି ।

36 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ :

କଟକରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ଯ ଅନୁସାରେ, ଅପରେସନ୍ ଧରପଗଡ ଅଭିଯାନରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 27ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏହାସହ 36ଟି ବନ୍ଧୁକ, 71 ଗୁଳି, 62 ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 27 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ 519ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ 211ଟି ଯାନ ଜବତ କରିଛି ।

  • ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା: 27ଟି
  • 36ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ
  • 71 ଗୁଳି ଜବତ
  • 62 ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ
  • 27 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ
  • ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡି ଚାଳନାରେ 519ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ
  • 211ଟି ଯାନ ଜବତ

ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବା, ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିବା, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା) ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି "ଅପରେସନ ଧରପଗଡ଼" ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଧରପଗଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

