ବେଆଇନ ଭାବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାତ୍ରୀ ଉଠା: ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗାଡି ଚାଳକ, ଲୋକେ ହଇରାଣ
ମନଇଚ୍ଛା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଛିଡା କରି ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବସ୍ ଚାଳକ । ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : April 10, 2026 at 8:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହଂସପାଳ, ପଳାଶୁଣି, ରସୁଲଗଡ, ସତସଙ୍ଗ ବିହାର, କଳ୍ପନା, ଜୟଦେବ ବିହାର ହେଉ କି ବାଣୀ ବିହାର...ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ...ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ...ସଞ୍ଜରୁ ସକାଳ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗାଡି ଯାତାୟତ କରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସି । ଟ୍ରାଫିକ ଜାମଠୁ ବଳିପଡେ ଅମାନିଆ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହଣି ସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅମାନିଆ ଚାଳକ ଯେଉଁଠି ପାରନ୍ତି ବସ୍ ଛିଡା କରି ଯାତ୍ରୀ ଉଠାନ୍ତି । ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ୟ ଚାଳକ ଓ ପଥଚାରୀ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୁଅନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅମାନିଆ ଚାଳକଙ୍କଠୁ ମୋଟା ଆକାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେଉ, ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ୍ ହେଉ ।
ସବୁ ହେଉଛି, ଟ୍ରାଫିକରେ ସୁଧାର ନାହିଁ !
ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଇଙ୍ଗ୍ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି । ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେଉଛି । ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜବରଦଖଲ ହଟାଯାଉଛି । ତେବେ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରୁନାହିଁ । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଗାଡିଚାଳକ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
କାମରେ ଆସୁନି ବସ୍ ବାଏ...
BMC ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ Bus bay (ବସ୍ ରହଣୀ ସ୍ଥଳ) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଥିବାବେଳେ ଅମାନିଆ ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ବସ୍ ଛିଡ଼ା କରାଯାଉଛି । ସରକାରୀ ଆମ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ସମସ୍ୟା:
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହଂସପାଳ, ପଳାଶୁଣି, ରସୁଲଗଡ, ସତସଙ୍ଗ ବିହାର, କଳ୍ପନା, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଦିରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି । ବିଶେଷ କରି ପଳାଶୁଣିରେ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏକାଧିକ ବସ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ପାର୍କିଂ କରି ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଉଛି । ସେହିପରି ରସୁଲଗଡ ଛକ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଯାଉଛି ।
ସେହିପରି ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଛି । ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକର ନିକଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବସ୍ ରହୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଡିଚାଳକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି କଳ୍ପନା ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିକଟରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ ପାର୍କିଂ କରି ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ବସ୍ ନୁହେଁ । ଅଟୋ, କାର୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାର୍କିଂ କରି ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
"ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା, ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଉ"
ଏନେଇ ସମାଜସେବୀ ନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, ‘ଘରୋଇ ବସ୍ ଓ କିଛି ଅଟୋ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି ପାରିଲେ ସେଇଠି ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ ମାରି ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ପଛରୁ କିଏ ଗାଡି ପିଟିଦେଉଛି । ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଉଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗାଡିରେ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗୁଛନ୍ତି । ପଳାଶୁଣିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, କାର୍, ବସ୍, ଅଟୋ ଆଦିକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ ଆସିଥିଲା । ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କାଟିଥିଲା । ହେଲେ ପରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ହେଲା । NHI ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ । ବସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା କଟାଯିବା ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଗଲେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ରହିବ ନାହିଁ ।’
"ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ"
ସେହିପରି ବାଇକ ଚାଳକ ବିକି ମଜୁମଦାର କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଚାକିରି କରେ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଯାତାୟାତ କରେ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡିକୁ ଠିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି । ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।’
ତାଗିଦ୍ କରୁଛୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସିପି ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡି ଥୋଇ ଯାତ୍ରୀ ନ ଉଠାଇବାକୁ ତାଗିଦ୍ କରୁଛୁ । କମ୍ ଓସାର ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । କିଛି ଗାଡି ଚାଳକ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ । ଏପରିକି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ତାଗିଦ୍ ହେଉଛି ଜରିମାନା ବି କଟୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅମାନିଆ ଚାଳକ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ନାନା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର