ମସ୍ତିଷ୍କର ବୟସ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନୁହେଁ, ଡିମେନ୍ସିଆର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନୂତନ ଗବେଷଣା
ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନ୍ୟୁରୋଇମେଜିଂ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଲାବୋରେଟରୀର ମୁଖ୍ୟ ଡ.ବିବେକ ତିୱାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 30, 2026 at 12:36 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କ’ଣ ସମାନ ଭାବରେ ବୟସ୍କ ହୁଏ ? କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତନ କ୍ଷମତାରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡିମେନ୍ସିଆ କିମ୍ବା ଆଲଜାଇମର ଭଳି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଆଇଜର) ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ଅଭିନବ ଗବେଷଣା କରିଛି।
ମସ୍ତିଷ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ ଆଇଜରର ଗବେଷଣା
ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନ୍ୟୁରୋଇମେଜିଂ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଲାବୋରେଟରୀର ମୁଖ୍ୟ ଡ.ବିବେକ ତିୱାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି । ମସ୍ତିଷ୍କର ରକ୍ତନଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସେରେବ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ମସ୍ତିଷ୍କର ବୟସ୍କତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଏହି ଗବେଷଣାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମସ୍ତିଷ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କେବଳ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର କ୍ଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଓ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଉଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରକ୍ତନଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବୋଲି ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଭାରତରେ ବୃଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଡିମେନ୍ସିଆ, ଆଲଜାଇମର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା ପରେ ହିଁ ଏହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗବେଷଣା ଟିମ୍ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଜଣାପଡ଼ିବ ।
ଏହି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୃହତ ସମୁଦାୟ-ଆଧାରିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ମୃତି ଓ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହ ଉନ୍ନତ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଏମଆରଆଇ, ସେରେବ୍ରାଲ୍ ପରଫ୍ୟୁଜନ୍, ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଏମଆରଆଇ ଓ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଇମେଜିଂ ପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନ, ରକ୍ତପ୍ରବାହ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଓ ମେଟାବୋଲିଜମ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି।
ଏଆଇ ବ୍ୟବହାରରେ ଗବେଷଣା
ଏପରିକି ଏହି ଗବେଷଣାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର । ସ୍ୱଦେଶୀ ଏଆଇ ଆଧାରିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷକ ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଆକଳନ କରିବା, ଡିମେନ୍ସିଆର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ମସ୍ତିଷ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଗବେଷଣାର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାଗାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ଏକ ମାନକ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ମାନେ କେବଳ ସ୍କାନ୍ ଓ ଏଆଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଜୈବିକ ବୟସ, ଡିମେନ୍ସିଆର ଆଶଙ୍କା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ କୁମାର ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଗବେଷଣା ଭାରତରେ ସଠିକ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଡିମେନ୍ସିଆ ଭଳି ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ପଦକ୍ଷେପ’’।
ଏହି ଅବସରରେ ଗବେଷକ ଡ.ବିବେକ ତିୱାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ମଣିଷର କ୍ରମିକ ବୟସ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୟସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଲଗା ରହିଥାଏ । ଏହି ଭିନ୍ନତାକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ଆମର ଗବେଷଣାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗବେଷଣା ସଫଳ ହେଲେ ଭାରତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ଡିମେନ୍ସିଆ ନିରାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ତା ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢୁଛି'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଭି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅରର ନୂଆ ଦିଗ, IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ମୋଡ ଏମଟେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର