ETV Bharat / state

କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଭୂସ୍ଖଳନର କାରଣ ଖୋଜିବ IIT ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ

ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳର ରିପୋର୍ଟ ଓ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ।

IIT technical team to study Kalinga Ghati landslides
କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଭୂସ୍ଖଳନର କାରଣ ଖୋଜିବ IIT ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 8:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର NH-157 ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ IIT ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ। ଘାଟିର ଦୁଇଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଭୂସ୍ଖଳନର କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସୁପାରିଶ କରିବ।

କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିବ IIT ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ

ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ରବିବାର ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କି.ମି. ୮୬.୩୮୦ ଓ ୮୬.୬୭୫ରେ IITର ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳର ରିପୋର୍ଟ ଓ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଓ ସଡ଼କ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ।


ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରିତ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଢିଲା ପଥର, ନରମ ମାଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ଅନୁମତି ନଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏକକ-ଲେନ୍ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନର ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବର ଟେପର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।


ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯାତାୟାତର ସୁଗମତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦଭୂଷଣଙ୍କ ସମେତ ଭଞ୍ଜନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ-୧, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ସର୍କଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫୁଲବାଣୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡିଭିଜନର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଧସିଲା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି: ରାସ୍ତାର ବୃହତ ଅଂଶ ନିଶ୍ଚିହ୍ମ, କନ୍ଧମାଳ-ଗଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍, 1 ମୃତ 10 ଆହତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

KALINGA GHATI LANDSLIDE
IIT TEAM SURVEY KALINGA GHATI
କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଭୂସ୍ଖଳନ
ଆଇଆଇଟି ଟିମ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି
IIT TEAM KALINGA GHATI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.