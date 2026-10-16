ବଦଳିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକା, ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଶାଳା
ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା କରୁଛି।
By IANS
Published : October 16, 2026 at 8:12 AM IST
କୋଲକାତା: ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ (ଡିଏସଟି) ର 'ସାଇନ୍ସ ଫର ଇକ୍ୱିଟି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ' (ସିଡ୍) ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଙ୍କୁଡ଼ାରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ମୁକ୍ତ ଫିଲ୍ଟର ପାଇଲଟ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର-ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି।
ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ଓ ଡିଏସଟିର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ
ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫୮.୫୮ ପ୍ରତିଶତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୯୭.୩ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ। ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭଳି ଗଭୀର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପିଠାବଟା ଉତ୍ତର, ପିଠାବଟା ଦକ୍ଷିଣ, ନଅଣା, ଜେନାବିଲ୍, ଅପର ବାର୍ହାକାମୁଡ଼ା ଏବଂ ଭଞ୍ଜବସା ଭଳି ରେଞ୍ଜ ରହିଛି । ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଆଦିବାସୀ। ଏଠାକାର ପ୍ରମୁଖ ଜନଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୋହ୍ଲ, ସାନ୍ତାଳ, ଭୂମିଜ, ବାଥୁଡ଼ି, ଗଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡା, ହୋ ଏବଂ ମହାଲି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ହିଲ ଖଡ଼ିଆ ଏବଂ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ। ହିଲ ଖଡ଼ିଆମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଯାଯାବର ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କିଡ଼ିଆମାନେ ସିଆଳି ଲଟା ବ୍ୟବହାର କରି ପାରମ୍ପରିକ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କଳା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେମାନେ ମହୁ, ପାଳୁଅ ଏବଂ ବଣୁଆ ଚେରମୂଳ ଭଳି ଅଣ କାଠ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଗର ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶିକାର ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର, ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସହାୟତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା
ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜୈବବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତୁ ଚାଷ, ସମନ୍ୱିତ କୃଷି, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଭଳି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିପରି ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ସେ ନେଇ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିଟିକ୍ସର ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କର୍ମଶାଳାକୁ ଡାକ୍ତର ସାୟକ ରାୟଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରଫେସର ଭାଗୀରଥି ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତି ଘୋଷ, ପ୍ରଫେସର ପୁଲକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ପ୍ରୀଥା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରର ଏକ ଆନ୍ତଃ-ବୈଷୟକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁମିତ କର, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏନଜିଓ ପ୍ରତିନିଧି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।