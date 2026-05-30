ଇଭି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅରର ନୂଆ ଦିଗ, IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ମୋଡ ଏମଟେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ବିଶେଷ କରି ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଜାରି ରଖି ଏହି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।
Published : May 30, 2026 at 8:08 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ପେଶାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି IIT Bhubaneswar । ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି- କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ evACAD ସହ ମିଶି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (EV) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ମୋଡ୍ ଏମ.ଟେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଇଭି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଇଭି ଶିଳ୍ପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ପଦ ତିଆରି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଜାରି ରଖି ଏହି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଆଇଆଇଟି) ଭୁବନେଶ୍ବର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି- କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଇଭିଆକାଡ଼ (evACAD) ସହିତ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (ଇଭି) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ-ମୋଡ୍ ଏମ.ଟେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବୃତ୍ତିଗତ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଇଭି ସିଷ୍ଟମ, ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଚାଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମନ୍ୱୟରେ ଉନ୍ନତ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଭି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏହି ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ ମୋଡ଼ ଏମ.ଟେକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଶିଳ୍ପରେ ଇଭି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ଦକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଗେଟ (GATE) ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ. ଶିକ୍ଷାଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଚୟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି. ଯାନବାହାନ ଡିଜାଇନ୍, ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକାଶ, ଇଭିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିଜାଇନ୍, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିଦାନ, ଚାର୍ଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ଇଭିର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଟି- ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି.
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି
1) ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ ମୋଡ୍ ଏମ.ଟେକ ଡିଗ୍ରୀ
2) ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍
3) ସ୍ବୟଂ-ଗତିର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଲାଇଭ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଳାସ
4) ହାତପାଖୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି
5) ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିମଜ୍ଜନ
6) ଆଇଆଇଟି ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଇଭି ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବରର ମୂଳ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବାସ୍ତବ- ବିଶ୍ବ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏହା ସହିତ ଶିଳ୍ପ -ମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଅଭିନବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଭି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କ୍ୟାରିଅରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସମ୍ୱନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନପତ୍ର ଖୋଲା ଅଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର