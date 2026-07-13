କମ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବେଗ.. ଭବିଷ୍ୟତର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂରେ ଭାରତର ବଡ଼ ସଫଳତା; ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି
ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବା ଏହି ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ବୁଦ୍ଧିମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 13, 2026 at 7:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭବିଷ୍ୟତର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେବ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ସ୍ମାର୍ଟ ଓ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀ । ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷକ ଦଳ ସହ ମିଶି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମନ୍ୱିତ ନାନୋ-ଅସିଲେଟର ନେଟୱର୍କ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'ନେଚର ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି' ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି.
ଦ୍ରୁତ, ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର । ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସ୍ୱିଡେନର ଗୋଥେନବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜାପାନର ଟୋହୋକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ଦଳ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମନ୍ୱିତ ନାନୋସ୍କେଲ୍ ସ୍ପିନ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଅସିଲେଟର ନେଟୱର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗବେଷଣା ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରିକା ନେଚର ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଗବେଷଣାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାନୋସ୍କେଲ୍ ସ୍ପିନ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଅସିଲେଟରକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର ୪୫ ନାନୋସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକାଠି କାମ କରିପାରନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରମାନୁସାରେ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଥିବାବେଳେ, ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ ହେବ ଏବଂ ଜଟିଳ ଗଣନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କମ୍ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ।
ଗବେଷକମାନେ ଉନ୍ନତ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଓ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବିଶାଳ ନେଟୱର୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ସିଧାସଳଖ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ପ୍ରଣାଳୀ ଛୋଟ ପରିସରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଏଥର ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ଗୁଣ ବଡ଼ ନେଟୱର୍କରେ ଏହାର ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟବହାରିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଓ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକ ଡ. ନୀଳମଣି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AIର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ଏହି ଗବେଷଣା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ନାନୋସ୍କେଲ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଉପକରଣର ବିଶାଳ ନେଟୱର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସ୍ମାର୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱର୍କ, ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆର୍ଥିକ ମଡେଲିଂ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିମୁଲେସନ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବା ଏହି ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ବୁଦ୍ଧିମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇପାରେ । ଏହା କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପିଜିଆଇ-ଡି ରିପୋର୍ଟ; ଉତ୍ତମ ବର୍ଗରେ 8 ଜିଲ୍ଲା, ଶୀର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା..ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ