ETV Bharat / state

2D ପଦାର୍ଥରେ ବିରଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅବସ୍ଥା ଖୋଜିଲେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗବେଷକ

IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗବେଷକମାନେ ନୂତନ 2D ସାମଗ୍ରୀର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଶକ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ

IIT Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2026 at 8:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IIT Bhubaneswar ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ଛୋଟ ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ତିଆରି ଦିଗରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନ (IIT) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଗବେଷଣା । ଅନୁଷ୍ଠାନର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଗବେଷକମାନେ ଆମେରିକାର ଭର୍ଜିନିଆ କମନୱେଲ୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହଯୋଗରେ ଏକ ନୂଆ 2D (Two-Dimensional) ପଦାର୍ଥରେ ବିରଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥିବାର ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭାବରେ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।


ଆଇ-ୱେଭ୍ ଅଲ୍ଟରମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍:

ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପଦାର୍ଥରେ ‘ଆଇ-ୱେଭ୍ ଅଲ୍ଟରମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍’ (i-wave altermagnetism) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଅଲ୍ଟରମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥର ଏକ ତୁଳନାମୂଳକ ନୂଆ ଅବସ୍ଥା । ଏଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ଆଣ୍ଟିଫେରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଉପଯୋଗୀ ଗୁଣ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଗବେଷଣାରେ ତିନିଟି ପରମାଣୁର ସ୍ତର ଥିବା FeCl₃ ମୋନୋଲେୟର ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପଦାର୍ଥ ଆଇ-ୱେଭ୍ ସିମେଟ୍ରି ଅଲ୍ଟରମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ।

IIT Bhubaneswar researchers discover rare magnetic state in 2D material
IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର (IIT Bhubaneswar)

ଅଲ୍ଟରମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପଦାର୍ଥର ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଏହା ସାଧାରଣ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ବାହାରକୁ ଅଧିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ନିକଟରେ ରଖି ଛୋଟ ଓ କମ୍ପାକ୍ଟ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ, ଏପରି ପଦାର୍ଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ର ସ୍ପିନ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ । ଏହା ସ୍ପିନ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ସ୍ପିନ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ନୁହେଁ, ଏହାର ସ୍ପିନ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଫଳରେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ କମ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚକାରୀ ଉପକରଣ ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।



ଗବେଷକମାନେ ଏହି ପଦାର୍ଥରେ ସ୍ପିନ୍ ହଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଆନୋମାଲସ୍ ହଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୁଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ପିନ୍ ପରିବହନ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ । ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଏଏନ୍‌ଆରଏଫ୍ ରାମାନୁଜନ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଡ. ମନୀଷ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି । ଗବେଷଣାଟି ନାନୋବିଜ୍ଞାନ ଓ ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା ‘ନାନୋ ଲେଟର୍ସ’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

IIT Bhubaneswar researchers discover rare magnetic state in 2D material
IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର (IIT Bhubaneswar)

ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ମେମୋରୀ, ସ୍ପିନ୍-ଆଧାରିତ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ, AI ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର

୨୦ ବର୍ଷର ଗବେଷଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଭୂପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା, ତାପର ଚାପରେ ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

IIT BHUBANESWAR
RARE MAGNETIC STATE IN 2D MATERIAL
ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର
DIMENSIONAL MATERIAL EXHIBITING
I WAVE ALTERMAGNETISM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.