2D ପଦାର୍ଥରେ ବିରଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅବସ୍ଥା ଖୋଜିଲେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗବେଷକ
IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗବେଷକମାନେ ନୂତନ 2D ସାମଗ୍ରୀର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଶକ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ
Published : August 12, 2026 at 8:48 AM IST
IIT Bhubaneswar ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ଛୋଟ ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ତିଆରି ଦିଗରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନ (IIT) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଗବେଷଣା । ଅନୁଷ୍ଠାନର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଗବେଷକମାନେ ଆମେରିକାର ଭର୍ଜିନିଆ କମନୱେଲ୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହଯୋଗରେ ଏକ ନୂଆ 2D (Two-Dimensional) ପଦାର୍ଥରେ ବିରଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥିବାର ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭାବରେ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।
⚛️ Rare Magnetism. Big Possibilities.— IIT Bhubaneswar (@iitbbs) August 11, 2026
Researchers from IIT Bhubaneswar, in collaboration with Virginia Commonwealth University, USA, have theoretically predicted a rare i-wave altermagnetic state in a three-atom-thick FeCl₃ monolayer.
🔬 Why it matters:
The material combines… pic.twitter.com/78vXuBSurD
ଆଇ-ୱେଭ୍ ଅଲ୍ଟରମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍:
ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପଦାର୍ଥରେ ‘ଆଇ-ୱେଭ୍ ଅଲ୍ଟରମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍’ (i-wave altermagnetism) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ଅଲ୍ଟରମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥର ଏକ ତୁଳନାମୂଳକ ନୂଆ ଅବସ୍ଥା । ଏଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ଆଣ୍ଟିଫେରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଉପଯୋଗୀ ଗୁଣ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଗବେଷଣାରେ ତିନିଟି ପରମାଣୁର ସ୍ତର ଥିବା FeCl₃ ମୋନୋଲେୟର ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପଦାର୍ଥ ଆଇ-ୱେଭ୍ ସିମେଟ୍ରି ଅଲ୍ଟରମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଲ୍ଟରମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପଦାର୍ଥର ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଏହା ସାଧାରଣ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ବାହାରକୁ ଅଧିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ନିକଟରେ ରଖି ଛୋଟ ଓ କମ୍ପାକ୍ଟ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ, ଏପରି ପଦାର୍ଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ସ୍ପିନ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ । ଏହା ସ୍ପିନ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ସ୍ପିନ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ନୁହେଁ, ଏହାର ସ୍ପିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଫଳରେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ କମ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚକାରୀ ଉପକରଣ ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।
ଗବେଷକମାନେ ଏହି ପଦାର୍ଥରେ ସ୍ପିନ୍ ହଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଆନୋମାଲସ୍ ହଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୁଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ପିନ୍ ପରିବହନ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ । ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଏଏନ୍ଆରଏଫ୍ ରାମାନୁଜନ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଡ. ମନୀଷ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି । ଗବେଷଣାଟି ନାନୋବିଜ୍ଞାନ ଓ ନାନୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା ‘ନାନୋ ଲେଟର୍ସ’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ମେମୋରୀ, ସ୍ପିନ୍-ଆଧାରିତ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ, AI ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର
୨୦ ବର୍ଷର ଗବେଷଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଭୂପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା, ତାପର ଚାପରେ ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର