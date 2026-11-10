ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା: ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗବେଷକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା
ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ରାମାନୁଜନ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଡ. ମନୀଷ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି ଯାହାର ଫଳାଫଳ ‘ଫିଜିକାଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ବି’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : November 10, 2026 at 7:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନ ଆଇଆଇଟି (IIT) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁଣି ଏକ ସଫଳତା । ସଂସ୍ଥାନର ଗବେଷକମାନେ ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ୍ (AgI) ପରି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଗୁଣ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗବେଷଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସ୍ପିନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ରାମାନୁଜନ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଡ. ମନୀଷ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆମେରିକାନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ସୋସାଇଟିର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ପତ୍ରିକା ‘ଫିଜିକାଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ବି’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଗାଣିତିକ ମଡେଲ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସିମୁଲେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ. ମହାନ୍ତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, 'ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ପିନ୍ର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାର ଦିଗ ଓ ଆଚରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷଣାରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ଦୁଇଟି ଗାଣିତିକ ମଡେଲର ବିକାଶ ହୋଇଛି ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସ୍ପିନର ବିଭିନ୍ନ ପାଟର୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଆମ ବୁଝାମଣାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ପଦାର୍ଥରେ ଏହାର ଆଚରଣକୁ ବର୍ଣନା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି" ବୋଲି ଡ଼ ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଡ. ମହାନ୍ତ OsSi ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସାଧାରଣ ସ୍ପିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଗାଣିତିକ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାମାନୁଜନ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଏହା ଡ. ମହାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଏବେ ଏକ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଓ ସିମୁଲେସନଭିତ୍ତିକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ସ୍ପିନ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 2D ପଦାର୍ଥରେ ବିରଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅବସ୍ଥା ଖୋଜିଲେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗବେଷକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କମ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବେଗ.. ଭବିଷ୍ୟତର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂରେ ଭାରତର ବଡ଼ ସଫଳତା; ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି