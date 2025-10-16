ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଭାରତୀୟ ସେନା ଏସଡିଡି ମଧ୍ୟରେ ଏମଓୟୁ; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ କରିବ ଅଧିକ ମଜବୁତ
ଏହି ବୁଝାମଣାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ତାଲିମ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
Published : October 16, 2025 at 12:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲଜି (IIT) ଓ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସିମୁଲେଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ (SDD) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହି ବୁଝାମଣା ପରେ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ ରିଅଲିଟି (AR), ଭର୍ଟୁଆଲ ରିଅଲିଟି (VR), ଆର୍ଟିଁଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି (AI), ରୋବଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହୋଇ ପାରିବ ।
ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏସଡିଡି ସହଯୋଗର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମ ସେନା ବାହିନୀ ପାଇଁ ସିମୁଲେସନ ଆଧାରିିତ ତାଲିମ ପ୍ରଣାଳୀ, ନୂତନ ଅନୁପ୍ରୟୋଗର ବିକାଶ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ମିଳିତ ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଏହି ସହଭାଗିତା ଅଧୀନରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭର୍ଚୁଆଲ ଏବଂ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ ରିଅଲିଟି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (VARCOE) ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା କରିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ଏସଡିଡି ପ୍ରୋଟୋ ଟାଇପରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସହ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ଏହି ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ତାଲିମ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ହାକାଥନ୍ ଏବଂ ବିଚାରମତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ଅବସରରେ, ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଔଦ୍ୟଗିକ ପରାମର୍ଶଦାତାର ଡିନ ପ୍ରଫେସର ଦିନକର ପାସଲା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସହଯୋଗ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବାରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ।"
ସ୍ୱଦେଶୀ ଯନ୍ତ୍ର କୌଶଳର ସମାଧାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ
ସିକନ୍ଦରାବାଦର ଏସଡିଡି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବ୍ରିଗେ଼ଡିୟର ବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସହଭାଗୀତା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ । ଏଥି ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯନ୍ତ୍ର କୌଶଳର ସମାଧାନ ତଥା ସେନାର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ଏମଓୟୁ ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
