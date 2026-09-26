IISER ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷଣା: ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାୟୋ ମେଡିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର, ବିଶେଷକରି କ୍ଷତ ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବା (ହେମୋଷ୍ଟାଟିକ୍) କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଶାଜନକ ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 26, 2026 at 9:21 PM IST
IISER and NIT Research, ବ୍ରହ୍ମପୁର : ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଗବେଷଣାରେ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୋଟାର୍ନିନ୍ (Cotarnine) ଡେରିଭେଟିଭ୍ର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଗବେଷକମାନେ କୋଟାର୍ନିନ୍ ଏବଂ ଏହାର ରାସାୟନିକ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାୟୋ ମେଡିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର, ବିଶେଷକରି କ୍ଷତ ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବା (ହେମୋଷ୍ଟାଟିକ୍) କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଶାଜନକ ଫଳାଫଳ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, କିପରି ଏହି ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ସେରମ୍ ଆଲବୁମିନ୍ (HSA) ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନ ସେରମ୍ ଆଲବୁମିନ୍- HSA ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାହା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାମୂଳକ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କରିଥାଏ । କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଏବଂ HSA ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣାରେ ଏଠାରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍, ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ଏବଂ ମଲିକ୍ୟୁଲାର୍ ଡକିଂ କୌଶଳର ମିଳିତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା କୁହଯାଇଛି ।
ଯାହାର ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ HSA ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମୂଳ ଗଠନ (secondary structure) ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ । ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁକୂଳ ଏନ୍ଥାଲପିକ୍ (enthalpic) ଯୋଗଦାନ ଓ ନନ୍-କୋଭାଲେଣ୍ଟ (non-covalent) ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏପରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲାର୍ ଡକିଂ ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ିକ HSAର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କରି ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଫଳାଫଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ।
ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ କୋଟାର୍ନିନ୍ ଗଠନରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ଜୈବିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ କରିଛି । ମୂଳ ଯୌଗିକ କୋଟାର୍ନିନ୍ ତୁଳନାରେ, ସମସ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ଡେରିଭେଟିଭ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍, କ୍ଷତ ଶୁଖାଇ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ଏହି ଗବେଷଣା କୋଟାର୍ନିନ୍ (cotarnine) ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷକରି '5-((2-chlorophenyl) thio)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinoline' କୁ କ୍ଷତ ଆରୋଗ୍ୟ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (hemostatic) ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ।
ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବା ଚିକିତ୍ସାଗତ ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ତୃତ ଗଠନ- କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କ (structure–activity relationship) ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଏହି ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ପ୍ରଫେସର ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଏବଂ ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯାଇଥିବା, ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ଓ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଫେସର ରାଉତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ କୁମାର ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଫଳତା, ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-2026ରେ ସମନ୍ବିତ ସର୍କିଟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NIT ରାଉରକେଲାର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପେଟେଣ୍ଟ: EV ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ, ଟେନସନ୍ ଦୂର କରିବ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର