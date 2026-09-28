ମୁଖ କର୍କଟ ଗବେଷଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର IISER ଓ NIT ରାଉରକେଲାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍କୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ୍
ଗବେଷଣାରେ ବିକଶିତ S-27 କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍କୁ ଓରାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ସେଲ୍ କାର୍ସିନୋମା (OSCC) ବିରୋଧରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଣ୍ଟି-କ୍ୟାନସର୍ ଯୌଗିକ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି। ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ
Published : September 28, 2026 at 9:08 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମୁଖ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମିଳିତ ଗବେଷଣା। ଅଫିମ ପୋସ୍ତ ଗଛରୁ ମିଳୁଥିବା ନୋସ୍କାପିନ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନୂତନ କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ IISER ଏବଂ ରାଉରକେଲାସ୍ଥିତ NIT ର ଗବେଷକମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଯୌଗିକ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଗବେଷଣାରେ ବିକଶିତ S-27 କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍କୁ ଓରାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ସେଲ୍ କାର୍ସିନୋମା (OSCC) ବିରୋଧରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଣ୍ଟି-କ୍ୟାନସର୍ ଯୌଗିକ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଏବେ ମାନବ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଔଷଧ ନୁହେଁ। କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମେତ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ହିଁ ଏହାର ଔଷଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ହେବ।
- ମୁଖ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ରୋଗର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ଜଟିଳତା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ମୁଖ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷରୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଅନେକ ରୋଗୀ ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଏବଂ ଓରୋଫାରିନକ୍ସ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାରେ ସିସପ୍ଲାଟିନ୍, କାର୍ବୋପ୍ଲାଟିନ୍, ୫-ଫ୍ଲୁଓରୋୟୁରାସିଲ୍ ବା 5-FU, ପାକ୍ଲିଟାକ୍ସେଲ୍ ଏବଂ ଡୋସେଟାକ୍ସେଲ୍ ଭଳି କେମୋଥେରାପି ଔଷଧ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରେଡିଏସନ୍ ସହିତ କିମ୍ବା ରେଡିଏସନ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଔଷଧ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ବିକଳ୍ପ ବିକଶିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
- ନୋସ୍କାପିନ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍
ଏହି ଗବେଷଣାର ମୂଳ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ନୋସ୍କାପିନ୍। Papaver somniferum ବା ଅଫିମ ପୋସ୍ତ ଗଛରୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲକାଲଏଡ୍ର oxidative degradation ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟାର୍ନିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଏହାପରେ କୋଟାର୍ନିନ୍କୁ 4-ବ୍ରୋମୋଆସେଟୋଫେନୋନ୍ ଭଳି ଏକ ଆସେଟୋଫେନୋନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇ ଆସେଟୋଫେନୋନ୍-ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଥାଇଲେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ S-27 କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଯୌଗିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଣ୍ଟି-କ୍ୟାନସର୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହ ଏହାର ଔଷଧ ବିତରଣ ଓ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଗୁଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା।
- ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପେଟେଣ୍ଟ୍
ଏହି ମିଳିତ ପେଟେଣ୍ଟରେ ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ଏବଂ ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ପ୍ରଫେସର ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ଏଲ୍. ପ୍ରୁଷ୍ଟି, ପି. ବେହେରା ଓ ଏସ୍. ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।
ପେଟେଣ୍ଟ ଆବେଦନ ନମ୍ବର 202531113686। ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଏହା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶନ ନମ୍ବର 50/2025। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬।
ପେଟେଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ, ପେଟେଣ୍ଟ ଆଇନ, ୧୯୭୦ ଅନୁଯାୟୀ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ୨୦ ବର୍ଷର ସମୟସୀମା ପାଇଁ ଏହି ପେଟେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
- ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହିଲେ ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ
ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେମିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମୁଖ କର୍କଟରେ ବହୁ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏହି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ କର୍କଟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଯୌଗିକ(anticancer compound) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଔଷଧରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗବେଷଣା ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ।
- IISER ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
IISER ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ କୁମାର ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ହେଉଛି। ବିଶେଷକରି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ମାନବ ଶରୀରରେ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବିକଶିତ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍କୁ ଔଷଧରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ଗବେଷଣା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ମତାମତ
ଗବେଷଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଇଚିନା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ କର୍କଟ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଖୁସି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅମ୍ଲାନ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବେ। ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତଙ୍କ ଗବେଷଣା ସଫଳତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
- କୋଟାର୍ନିନ୍ କ’ଣ ?
କୋଟାର୍ନିନ୍ ହେଉଛି ଏକ tetrahydroisoquinoline (THIQ) alkaloid। ଏହାର ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର C₁₂H₁₅NO₄। ନୋସ୍କାପିନ୍ର oxidative degradation ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟାର୍ନିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ।
ନୋସ୍କାପିନ୍ Papaver somniferum ବା ଅଫିମ ପୋସ୍ତ ଗଛରୁ ମିଳୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲକାଲଏଡ୍। ମର୍ଫିନ୍ କିମ୍ବା କୋଡିନ୍ଠାରୁ ଏହା ରାସାୟନିକ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗବେଷଣା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଶାକାରକ opioid ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ।
- ଆଗକୁ ରହିଛି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଔଷଧଟି ମାନବ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇସାରିଛି।
S-27 କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ର ନିରାପତ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଆହୁରି ପ୍ରିକ୍ଲିନିକାଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ହିଁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଔଷଧ ବିକାଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇପାରିବ।
ଅଫିମ ପୋସ୍ତରୁ ମିଳୁଥିବା ଏକ ଆଲକାଲଏଡ୍କୁ ଆଧାର କରି ମୁଖ କର୍କଟ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ଯୌଗିକର ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବେ ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ବିକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଗବେଷଣା ଉପରେ ନଜର ରହିବ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... IISER ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷଣା: ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର