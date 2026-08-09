ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚମକ; ଟପ୍-୧୦୦ରେ ୩ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ
SCB ୧୫ତମ, AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୬ତମ; VIMSAR ଓ MKCG ବି ଟପ୍-୧୦୦ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 9, 2026 at 10:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: IIRF (INDIAN INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK) ରାଙ୍କିଂରେ ଓଡ଼ିଶାର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜଲୱା । ଟପ୍-୧୦୦ରେ ରାଜ୍ୟର ୩ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ । SCB ୧୫ତମ, ବୁର୍ଲା VIMSAR 64 ତମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG 74 ତମ ମାନ୍ୟତାରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏପଟେ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରାଙ୍କିଂ ଫ୍ରେମୱାର୍କ (IIRF)-୨୦୨୬ ରାଙ୍କିଂରେ ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ।
କଟକର SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ୧୫ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର AIIMS ୧୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ରାଙ୍କିଂରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ବୁର୍ଲାର VIMSAR ୬୪ତମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ୭୪ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ରାଜ୍ୟର ତିନି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଜାତୀୟସ୍ତରର ଟପ୍-୧୦୦ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଓଡ଼ିଶାର ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ।
ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ଡାକ୍ତର, ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାନ୍ୟତା କେବଳ ଏକ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ।"
IIRF-୨୦୨୬ର ଏହି ରାଙ୍କିଂ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ୁଥିବା ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନ, ଗବେଷଣା କ୍ଷମତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ଏକ ଆଶାଜନକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Monsoon Manual Campaign:ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା: ବଢୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ-କମିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ କଳାଜର, ହେଲେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର