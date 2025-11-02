ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମୁହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ
ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୁମିଂ କ୍ଲାସ ଜରିଆରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି l
ସମ୍ବଲପୁର: ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତି ସେହି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସେହି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଯୋଗାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ l ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୁମିଂ କ୍ଲାସ ଜରିଆରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି l ଏହି ହାଇସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁମିଂ କ୍ଲାସ ସମ୍ବଲପୁର ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର ଫେକଲଟି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର ଓ ଇଞ୍ଜିନିଅରମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ଏହି ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି l ଏହି ଗ୍ରୁମିଂ କ୍ଲାସରେ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ, ଯୋଗ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଲିଡରସିପ୍, AI, IT, ଉଦ୍ୟମିତା ଆଦିର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡିକର ସାମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ଠାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର 50 ଜଣ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁସାରେ ଅବହେଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ଆସିବେ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜୟଶ୍ଵାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟସ୍ଵାଳ ଏନେଇ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ମିଳିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କିଛି ଫେକଲଟି ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀଠାରେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ, ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ନେଇ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି 50 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l ଆମର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଏହି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ବୃଦ୍ଧି କରି ପାରିଛନ୍ତି l ଜୀବନରେ ଯୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନେତୃତ୍ୱ ଆଦିର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି, କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ା ନୁହେଁ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି l ଏହି ଗ୍ରୁମିଂ କ୍ଲାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର 15 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଓ 4 ଜଣ ଫେକଲଟି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛୁ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି l ଏନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢ଼ୀ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ l ଆମେ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ପଢ଼ା ଯାଉନାହିଁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେପରିକି ଭିସୁଟ, ଭୀମସାର, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଆଇଆଇଏମର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି l ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା l"
ସମ୍ବଲପୁର ବୁଢାରଜା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞାନ ପତି ଏହି ଗ୍ରୁମିଂ କ୍ଲାସ ନେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଇଥାଉ l ସେଠାରେ ଆମକୁ ସ୍ପୋକେନ ଇଂଲିଶ ସହ, AI ତଥା ଅନ୍ୟ ଟେକନୋଲୋଜି, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ତଥା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ l ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣି ପାରୁଛୁ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର