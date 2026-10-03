ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁରର ୧୨ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଓ 'ମର୍ମଜ୍ଞ ୧୧.୦' ଉଦଘାଟିତ: ୯ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ 'ବି-ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ' ରହିଥିବା ବେଳେ 'ମର୍ମଜ୍ଞ ୧୧.୦'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ 'ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ଅସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା' ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲାl ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 3, 2026 at 10:25 PM IST
IIM Sambalpur Foundation Day, ସମ୍ବଲପୁର: ଭାରତୀୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାନ (ଆଇଆଇଏମ), ସମ୍ବଲପୁରର ୧୨ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଓ ବାର୍ଷିକ ବିଜନେସ କନକ୍ଲେଭ 'ମର୍ମଜ୍ଞ ୧୧.୦' ଶନିବାର ଗୋଶାଳା ସ୍ଥିତ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ ଆନନ୍ଦଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ 'ବି-ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ' (Societal Impact of B-School) ରହିଥିବା ବେଳେ 'ମର୍ମଜ୍ଞ ୧୧.୦'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ 'ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ଅସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା' ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା l
ଆଜି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜୟସ୍ୱାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଗତ ୧୧ ବର୍ଷର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୫ରେ ମାତ୍ର ୪୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ୧,୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବି-ସ୍କୁଲ ଭାବେ ସ୍ନାତକ (Bachelor's degree) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ଟି ଏମବିଏ ଓ ୧୦ଟି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 'ମାଷ୍ଟର ୱିଭର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ' ମାଧ୍ୟମରେ ୭୦ରୁ ୮୦ ଜଣ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 'ବୁଣକର ଭ୍ୟାଲି' ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
ଆଗକୁ ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମ 'ସେଣ୍ଟର ଫର ଏଆଇ' (Centre for AI) ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoPSI)ର ସଚିବ ଡକ୍ଟର ସୌରଭ ଗର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଏବଂ ଭାରତରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଭାବେ ଗଢ଼ିଉଠିବା ଆହୁରି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ।" କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଆର୍ଥିକ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ l
୯ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ
ଏହି ଅବସରରେ ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ଆଇ-ହବ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧୀନରେ ଇନକ୍ୟୁବେଟ୍ ହୋଇଥିବା ୯ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ ମୋଟ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)ର ସିଡ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ୪ଟି ନୂଆ ଆଲୁମିନାଇ-ଲେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଏସ (2025–29) ବ୍ୟାଚର ୧୦ ଜଣ ଏବଂ ଏମବିଏ (2025–27) ବ୍ୟାଚର ୧୬ ଜଣ କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ଡିଆଇଜି (ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ) ଚରଣ ସିଂହ ମୀନା, ସମ୍ବଲପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁଙ୍କ ସମେତ ଆଇବିଏମ, ଡେଲଟା କ୍ୟାପିଟା, ନିଭା ବୁପା, ଏମାମି, ରାଡିସନ ବ୍ଲୁ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥାର ୨୧ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଳ୍ପପତି, ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅମୃତ ପି. ମହାନ୍ତି ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି: ମେଧା ଓ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ; ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ଜୀବିକାର ନୂଆ ବାଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର