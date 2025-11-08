ETV Bharat / state

ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା

ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ହୋଇ ନବସୃଜନ (innovation), ଗବେଷଣା (research) ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା
ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2025 at 8:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି(ଶନିବାର) ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ହୋଇ ନବସୃଜନ (innovation), ଗବେଷଣା (research) ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

MoU ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅବସରରେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜୈସୱାଲ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଜିତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ହୋଇ ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ପରିଚାଳନା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭଳି ବିଷୟରେ ସେମିନାର, ୱାର୍କଶପ୍ ଓ ଛୋଟ କୋର୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବେ।

ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଂଶ ନେବେ।

ତାସହିତ ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା ସଂଯୁକ୍ତ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜୈସୱାଲ ବୁଝାମଣା (MoU) ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏହି ସହଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଓ ସମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଛାତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ନୀତିବାନ ଓ ଦୟାବାନ ହେବେ।”

ଏହି ବୁଝାମଣା ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିଛି ଓ ଦୁଇ ସଂସ୍ଥାର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେପରିକି ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନେତୃତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ଉନ୍ନତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇସ୍ରୋ-ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗତିଶୀଳତାର ହେବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ BARC ସହ ଜିଏମ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ MoU ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆକୃତି କେନ୍ଦ୍ର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MOU RESEARCH INNOVATION
IIM SAMBALPUR
SRI SRI UNIVERSITY
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ MOU
MOU RESEARCH INNOVATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.