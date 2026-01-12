ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ AI ଆଣିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯିବ ପୁରୁଣା ଚାକିରି, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂଆ ସୁଯୋଗ
ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 5 ଦିନିଆ CEO Immersion ପ୍ରୋଗ୍ରାମ-2026 । କାର୍ଯ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି 15ଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥାର CEO ।
Published : January 12, 2026 at 8:14 PM IST
IIM Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ଆଗାମୀ ଦିନରେ AI ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ବହୁତ ଚାକିରି ଯିବା ସହ ଅନେକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ତେଣୁ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେନେଇ ଆଇଆଇଏମ (Indian Institute of Management) ସମ୍ବଲପୁରରେ 5 ଦିନିଆ CEO Immersion ପ୍ରୋଗ୍ରାମ-2026 ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଦେଶର 15ଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥାର CEOମାନେ ଯୋଗଦେଇ, ଆଇଆଇଏମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ Future of Work (କାର୍ଯ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ) ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
CEO Immersion ପ୍ରୋଗ୍ରାମ-2026:
ଆଜିର ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନାଲକୋର CMD ବି.ପି. ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ AI ଡିଜିଟାଲ ଓ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ରହିଛି । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ନିଜ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବହୁତ ବିଘଟନ ଘଟିବ ଓ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସବୁ AI ଯୋଗୁଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ, AI ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଚାକିରି ଯିବ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।"
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର ବିଶ୍ୱ:
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆମାଜନ ୱେବ ସର୍ଭିସେସ (Amazon Web Services)ର CIO ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଏହାସହ ଦକ୍ଷତା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି । ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିଗତ ଦିନରେ କାମରେ ଆସୁଥିଲା ଆଜି ସେ ସ୍କିଲ ବା ଦକ୍ଷତା କାମରେ ଆସୁନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତାରେ କ୍ରମ ବିକାଶ ଆଣିବାକୁ ହେବ । କାରଣ AI ବହୁତ କାମ ହ୍ରାସ କରିଦେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ଓ ରୋବଟ ମିଶିକି କାମ କରିବେ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢି ନିଜର ଦକ୍ଷତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ନକଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ପାରିବେନାହିଁ । ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, "AI ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ AI ବହୁତ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃସଂଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।"
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ AI ଓ ବୈକଳ୍ପିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ଯିବ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେନେଇ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା CEOମାନେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି "ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଡିଜିଟାଲ ହେବ ଓ AIରେ ସବୁ କାମ ହେବ । ବହୁତ ଚାକିରି ଯିବ ଓ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଭାରତରେ ହିଁ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । କାରଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ AIକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଇଲା, ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ପରି ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଓ ବୈକଳ୍ପିକ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସବୁ ଆସିବ ।"
