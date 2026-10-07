IGNOU ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା: ୪୮୯ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୯୮ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଚାକିରୀ
୧୮ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ; STEM ଓ Non-STEM କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ମିନତି ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : October 7, 2026 at 8:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାକିରୀ ଆଶାୟୀ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (IGNOU)ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ‘କନଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି’ (CII) ଏବଂ ଟାଟା ସ୍କିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସହଯୋଗରେ ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୪୮୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ୨୯୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଇଗ୍ନୋ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବିଶେଷକରି STEM (ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଗଣିତ) ଏବଂ Non-STEM କ୍ଷେତ୍ରର ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବା ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧୮ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଫକ୍ସକନ୍, ଟାଫ୍ (TAFF), ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍, ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ଲିଜ୍ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ THK, Quees, ଗ୍ରାମୀଣ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ, ଅମୃତା ହେଲ୍ଥକେୟାର ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ହେଲ୍ଥକେୟାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ ୪୮୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୯୮ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି।
ଇଗ୍ନୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍. କେ. ଦାଶ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଇଗ୍ନୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଇଗ୍ନୋର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷ ମାନବସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ; ମୋଟ ୪୮୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୯୮ ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବା ସହ ଇଗ୍ନୋର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ୮୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ: ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଲାଗେ ମାଂସ ଭୋଗ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର