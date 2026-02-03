ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା, ରାଜ୍ୟରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 3, 2026 at 11:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ବିଶେଷକରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତି ଉଦବେଗଜନକ । ଆଜି ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଂଜିଲିକାଟୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ବାଲି ଚୋରୀ ଘଟଣାରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ।
ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଥିବା ଖରିଡ଼ା ବାଲିଘାଟରୁ ଚୋରୀ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବାଲି । ସରକାର ଚୁପ ବସିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ହିଂଜିଲିକାଟୁର ଏହି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିବା ୨୩ଟି ବାଲିଘାଟରୁ ୨ଟି ବାଲି ଘାଟ ଚାଲିଛି
ଦୁଇ ବାଲି ଘାଟର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, କିରଣ ପଣ୍ଡା ଓ ରବି କୁମାର । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ରଜନୀକାନ୍ତ । ତେବେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ । ପୂର୍ବଭଳି ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରଜନୀକାନ୍ତ । ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଲୁଟ ହୋଇ ଥିବା ରାଜସ୍ବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି । ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲି ରୟାଲ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଖଣି ଖଦାନ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି । ହେଲେ, ସେହି ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ସମ୍ପ୍ରତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ୨.୬୩ କୋଟି ନଗଦ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି । ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ (CAG)ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହୋଇଛି । ଯାହା ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ବାହୁଡ଼ା ଏବଂ ବଡ଼ା ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ୟାପକ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନକୁ ଉଜାଗର କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହୋଇଛି ।
ଇଡିର ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ଏହି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର, ବାହୁବଳ ଏବଂ ବଳପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମାଜ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଢାଉ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୭.୪ କୋଟି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି । ଲଘୁ ଖଣିଜର ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ରୟାଲଟିର ଦୁଇ ଗୁଣ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବାଲି, ପଥର, ମୋରମ୍ ଓ ଲାଟେରାଇଟ୍ ଭଳି ଲଘୁ ଖଣିଜରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ କାରବାର ଏବଂ ରୟାଲଟି ଫାଙ୍କିବା ପ୍ରଥାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଲଘୁ ଖଣିଜର ଅତିରିକ୍ତ ଶୁକ୍ଳକୁ ରୟାଲଟିର ଦୁଇ ଗୁଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପରି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ, ୨୦୧୬ର ଉପନିୟମ ୧ର ଧାରା (ବିଏ) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଲଘୁ ଖଣିଜର ଅତିରିକ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ରୟାଲଟିର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେବ । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁକ୍ଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟକ୍ରମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ।
- ସାଧାରଣ ବାଲି ମୂଲ୍ୟ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପିଛା ୩୪୦ ଟଙ୍କା
- ବୋଲଡର ମୂଲ୍ୟ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପିଛା ୧୦୮୦ ଟଙ୍କା
- ମାଟି, ମୋରାମ ପାଇଁ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପିଛା ୨୧୦ ଟଙ୍କା।
ନିୟମର ଉଲଂଘନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ, ୨୦୧୬ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ୍ ରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଦିନଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ନଥୁବାରୁ ଉଲଂଘନକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ବ କ୍ଷୟ ଘଟାଉଥିଲା । ଏହି ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆସିବ ।
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉଠିଛି ବେଆଇନ ଖଣି ଅଭିଯୋଗ । କେନ୍ଦୁଝର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଧଡ଼କ ବେଆଇନ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି । ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନୂଆ ନୁହେଁ, ବହୁ ପୁରୁଣା । ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଫିସର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହେବାର ନଜିର ରହିଛି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଠିକ୍, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ବି ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର । ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା GPS ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିବା ଦରକାର । ନହେଲେ ନେଡି ଗୋଡ଼ କହୁଣୀକି ବୋହିଯିବ ।
