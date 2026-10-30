ବଡ଼ବିଲ-ପାଣିକୋଇଲି ରାଜପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ IEMS ସିଷ୍ଟମ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଟିବ ଫାଇନ
ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୪-ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ IEMS ସିଷ୍ଟମ । ଗାଡି ଚାଳକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଟିବ ଫାଇନ ।
Published : October 30, 2026 at 8:45 PM IST
କଟକ: ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩୬A ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମାବଳୀ, ୧୮୯ର ନିୟମ ୧୬୭A ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (IEMS) ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ବଡ଼ବିଲରୁ ପାଣିକୋଇଲି (ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୪-ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜପଥ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଇଏମଏସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୦୧ ନଭେମ୍ବରୁ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଧାସଳଖ ଇ-ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯିବ ।
ବିଶେଷ କରି ଦ୍ରୁତଗତି, ବାଇକରେ ତିନିଜଣ ବସିବା (ଟ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡିଂ), ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଭଳି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଉପରେ ଏହି ଇ-ଚାଲାଣ ଜାରି ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦ କିଲୋମିଟର, ଚାରି ଚକିଆ ହାଲୁକା ଯାନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଭାରୀ ଯାନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୦ କିଲୋମିଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଚାଳକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ପର ହେଉନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ । କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଇକରେ 2ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିଲେ ତ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ଗାଡିରେ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ ନଥାଇ ଚଳାଉ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଯେଉଁ ଗାଡିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଏହି ମେସିନ ଠାବ କରି ଅଟୋମେଟିକ ଫାଇନ କାଟିବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ । ବାରମ୍ବାର ଫାଇନ କଟିଲେ ଭୟ ରହିବ ଏବଂ ଗାଡିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଚାଳକ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଗାଡିର କାଗଜ ପତ୍ର କରିବେ ।