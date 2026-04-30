ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ICSE ଓ ISC ରେଜଲ୍ଟ; ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅ ଆଗରେ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ICSE ଓ ISC ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଗଜାମିନେସନ୍ସ ବା CISCE ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଉଭୟ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଦିନ ୧୧ ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ । ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ cisce.org ଏବଂ results.cisce.org ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ । ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏସଏମଏସ୍ (SMS) ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ।
ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅମାନେ ଆଗରେ:-
ICSEରେ (ଦଶମ)ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଝିଅଙ୍କ ପାସ ହାର ପ୍ରତିଶତ 98.69 ଥିବାବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାସ ହାର ପ୍ରତିଶତ 97.69 ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ISC (ଦ୍ୱାଦଶ)ରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଝିଅମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତିଶତ ୯୯.୩୭ ଥିବାବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତିଶିତ ୯୯.୧୧ ରହିଛି ।
କଣ କୁହନ୍ତି ଟପର :-
ଏନେଇ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲର ଶ୍ରଦ୍ଧାଲିନି ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ରେ 99.99% ମାର୍କ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 16 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ସିଲାବସ ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭୂଗୋଳରେ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ କମ ମାର୍କ ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରହିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ମାର୍କ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା । ଆଗକୁ ନିଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସହିତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବିି ।'
ଏପଟେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲର ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନୀତିଶ କୁମାର ପରିଡା କହିଛନ୍ତି , '95% ମାର୍କ ରହିଛି. ଖେଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ ଅଧିକ ଦେଇଥାଏ । ଯେତିକି ସମୟ ମିଳେ ପାଠ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ । ପାଠ ପଢ଼ା ଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଖେଳ ଉପରେ । ଦିନକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଖେଳ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ । ଆଜି ରେଜଲ୍ଟରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛି ।' ICSE ପରୀକ୍ଷା 67 ଟି ଲିଖିତ ବିଷୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରୁ 20 ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା, 14 ଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଏବଂ 1 ଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ରହିଛ ।ISC ପରୀକ୍ଷା 45ଟି ଲିଖିତ ବିଷୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରୁ 13ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା, 2ଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଏବଂ 2ଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ରହିଛି ।ICSE ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ଗ ପରିସଂଖ୍ୟାନ:- 1) ୧,୬୨୨ ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୯୮.୭୭% ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।2) ୫,୪୩୦ ଜଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୯୯.୦୬% ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।ISC ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ଗ ପରିସଂଖ୍ୟାନ:
- 1) ୧୬୧ ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୯୯.୩୮% ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।2) ୧,୦୮୭ ଜଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୯୯.୨୬% ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ICSE କେତେ ପିଲା ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି:-
ରାଜ୍ୟରେ ICSE ପରୀକ୍ଷାରେ 4,568 ଜଣ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ କରିଥିବାବେଳେ 4,216 ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 8,784 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 108 ଜଣ ଛାତ୍ର ଫେଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 56 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟ 164 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି. ISC କେତେ ପିଲା ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି:-
ISCରେ ରାଜ୍ୟରେ 783 ଜଣ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ ହୋଇଥିବାବେଳେ 788 ଛାତ୍ରୀ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ ଆକାରରେ 1,571 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ କରିଛନ୍ତି । 7 ଜଣ ଛାତ୍ର ଫେଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୋଟ 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ସର
