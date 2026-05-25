ତାଳସଜ...ଯେତିକି ସୁଆଦିଆ, ସେତିକି ଉପକାରୀ; ତଥାପି ସଙ୍କଟରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ଉପହାର 'ତାଳଗଛ'

ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଜନସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ଜୀବନରକ୍ଷକ ବୃକ୍ଷ ତାଳଗଛ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ରିପୋର୍ଟ-ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

ତାଳସଜ...ଯେତିକି ସୁଆଦିଆ, ସେତିକି ଉପକାରୀ (Etv Bharat)
Published : May 25, 2026 at 5:19 PM IST

ନିମାପ଼ଡା: ସଜ ସଜ.. ତାଳସଜ.. । ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ଉପହାର । ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି, ପୁଣି ଖୋଜିଛି । ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ । ଆଉ ମଣିଷର ମନଜାଣି ପ୍ରକୃତି ସଜେଇ ରଖିଛି ଏଇ ତାଳସଜ । ଶୋଷ ସହ ଭୋକ ବି ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି କଅଁଳ ସୁଆଦିଆ ତାଳସଜ ଖାଇବାକୁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ସବୁବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ ଏବଂ କୋଣାର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାରରେ ତାଳସଜର ପସରା ମେଲିଛି। ଭି଼ଡ ବି ଜମୁଛ । ତେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ବଜାରରେ ତାଳସଜର ଚାହିଦା ଯେତିକି ବଢୁଛି, ପରିବେଶରୁ ତାଳଗଛ ସେତିକି କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଜନସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ଜୀବନରକ୍ଷକ ବୃକ୍ଷ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି।

ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ତାଳସଜ ଖୋଜା ପଡେ

ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ତାଳସଜ ଖୋଜାପ଼ଡେ । ଏହି ଋତୁକାଳୀନ ଫଳର ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣିଆଡେ । ତା ଛଡା, ତାଳସଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମୁଖ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ତାଳସଜର ବେପାର ଜମିଛି। ଲୋକେ କୃତ୍ରିମ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବଦଳରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଫଳକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକରେ ମାତ୍ର ମାସେ କିମ୍ବା ଦେଢ଼ ମାସର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ । ତଥାପି ସେ ତାର ଚାହିଦା ବଜାୟ ରଖି ଆସିଛି । ହେଲେ ଏବେ ତାଳ ଗଛ ସଂକଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । କାରଣ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ତାଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ହଜି ଗଲାଣି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ତାଳବଣ

ନଡିଆ ଗଛ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ । ସାରା ବର୍ଷ ସେମିତି ଛିଡା ହୋଇଥାଏ । ପତ୍ରରେ ଝୁଲି ରହିଥାଏ ବାଇ ଚଢେଇର ବସା । ହେଲେ ଖରା ଦିନ ଆସିଲେ ଲେନ୍ଥି ହୋଇଯାଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କୁନି କୁନି ତାଳ । ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଳବଣ ଦେଖିବାକୁ ମିିଳିଥାଏ । ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ତାଳଗଛ ନାହିଁ। କେଉଁଠି କେମିତି ଦୁଇ-ଚାରିଟା ଗଛ ଅଛି । ହେଲେ ସେ ଗଛରୁ ତାଳ କାଟି ବିକିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେତିକି ଲାଭ ମିଳୁନି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଗଛରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଚଢ଼ାଳି ମିଳୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଦୂର ଜାଗାରୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ତାଳ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।

ମାଙ୍ଗଳିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋଡାପଡେ ତାଳପତ୍ର

ତାଳଗଛ କେବଳ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସହିତ ଏହାର ରହିଛି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ । ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍ଗଳିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋଡା ପଡେ ତାଳପତ୍ର । ଓଡିଆ ଘରେ ଏବେ ବି ତାଳପୋଥି ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତାଳପତ୍ରର ଚଟେଇ, ବିଞ୍ଛଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ବଜାରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗଛର ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ ତାଳଗଛର କାଠକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ତାଳ କାଠ ଖୁବ ମଜବୁତ ଏବଂ ଏଥିରେ ସହଜରେ ପୋକ ଲାଗୁ ନ ଥିବାରୁ ଘର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଏକ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁର ଆୟୁଷ କମି କମି ଆସୁଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି ।

ମଣିଷ ପାଇଁ "ରକ୍ଷା କବଚ"

ପରିବେଶବିତ୍‌ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କୁହନ୍ତି, 'ତାଳଗଛ ହେଉଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ "ରକ୍ଷା କବଚ"। ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ତାଳଗଛ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବାହୀ ଯାହା ବଜ୍ରପାତକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚା ଗଛ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିବା ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସହରୀକରଣ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ତାଳଗଛ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।'

ସରକାର ତାଳଗଛ କାଟିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବେ ଗଛ କଟା ଚାଲେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ତାଳସଜ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବଜ୍ରପାତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।

ରାଜ୍ୟ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଫଳ ତାଳସଜ

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, 'ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ୧୨ ମାସରେ ୧୩ ପର୍ବ ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣିରେ ଫଳ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ । ଓ଼ଡିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଫଳ ହେଉଛି ତାଳ ସଜ । ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ଦିନ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଳସଜ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ । ଯେହେତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତାଳ ସଜ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇଥାଏ । ଖରାଦିନେ ତାଳ ସଜ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ । ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡି ରାସ୍ତା କଡରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ତାଳ ସଜ ପାଖରେ ଅଟକିଯାଏ । ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ଖୁବ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।'

ତାଳସଜରେ ଥାଏ ଭରପୂର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ

ଏ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ଜେନା କୁହନ୍ତି, 'ତାଳସଜ ଗରମ ଦିନରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ଅମୃତ ସମାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଫଳ। ଏହା କେବଳ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଶରୀର ପାଇଁ ଭାରି ଉପକାରୀ । ତାଳସଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ହାଇଡ୍ରେଟ୍‌ ରୁହେ । ତାଳସଜରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ଏବଂ ଜରୁରୀ ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ । ପେଟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର୍ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ‘ସି’, ‘ବି-କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ’ ଏବଂ ଆଇରନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ତେବେ ସତେଜ ଏବଂ କଅଁଳ ତାଳସଜ ଖାଇବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଅଧିକ ଟାଣ ବା ପାକଳ ହୋଇଗଲେ ହଜମ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।'

ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ତାଳଗଛର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି । ନଚେତ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ବହିର ଚିତ୍ର ହୋଇ ରହିଯିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

