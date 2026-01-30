ବରିଷ୍ଠ IAS ଉଷା ପାଢୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମକଦ୍ଦମା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ
ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ଉଷା ପାଢ଼ୀ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ମାମଲାରୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।
Published : January 30, 2026 at 6:54 PM IST
କଟକ: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଶେଷରେ ହାର ମାନିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଭଳି ସଂଗୀନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଉଷା ପାଢ଼ୀ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ (Compliance Report) ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା:
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ପିଲୋନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଜ୍ଞା କରାଯାଉଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ରେ ହାଇକୋର୍ଟ କଠୋର ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନହୁଏ, ତେବେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବେ।
ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ:
ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଅଦାଲତ ମାମଲାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଜିରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ ପୋଲିସ କମିସନରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଥିଲେ ।
ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ ସାଢେ ୧୦ ଟାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନେ ହାଜର ହୋଇ କଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଯଦି ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ତଥା ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ନ ପାରେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କପି ପୋଲିସ କମିସନରଙ୍କ ପଠାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଜଷ୍ଟିସ ଦୀକ୍ଷିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶ୍ରୀପଦ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ମୃଗାଙ୍କ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପିଲୋନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ସମୟ ଲୋଡିଥିଲେ ସରକାର:
୨୦୨୫, ଡିସେମ୍ବର ୧୨ରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ସରକାର ସମୟ ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ଅଧିକ ସମୟ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ସହିତ ସମାନ । ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଦାଲତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଲତବି ପରେ ମୁଲତବି ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ।
ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା:
ମାମଲାର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ୩୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ନିୟମିତ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଜଣିକିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ୨୦୨୪, ଜୁନ ୨୫ରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ରାୟକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ଉପରୋକ୍ତ ମାମଲାର ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନେ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ରିଟ୍ ଅପିଲ ଦାୟର କରିଥିଲେ । ୨୦୨୫, ଜୁଲାଇ ୧୦ରେ ସରକାରଙ୍କ ରିଟ୍ ଅପିଲକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିବା ସହିତ ଜଣିିକିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ରାୟ ୮ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବାରୁ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ।
