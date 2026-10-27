ଡେପୁଟେସନରେ ବିହାର ଫେରିଯିବେ ଆଇଏଏସ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ; ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର
ହୋମ୍ କ୍ୟାଡ଼ର ବିହାର ଫେରିଯିବେ ୧୯୯୭ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ତଥା ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ । ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବାବଦରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର ।
Published : October 27, 2026 at 3:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବେ ଆଇଏଏସ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ । ହୋମ କ୍ୟାଡର ବିହାର ଫେରିଯିବେ ୧୯୯୭ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ତଥା ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। ବିହାର ଫେରିବା ନେଇ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଆଇଏଏସ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର:
ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ବିହାର କ୍ୟାଡ଼ରକୁ ଫେରିଯିବେ ୧୯୯୭ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଏନେଇ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବାବଦରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଆଇଏଏସ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ଇଣ୍ଟର କ୍ୟାର ଡେପୁଟେସନରେ ବିହାର ଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।
ସଞ୍ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ୭ ବର୍ଷ ଧରି ବିହାରରେ ଆନ୍ତଃ-କ୍ୟାଡ଼ର ଡେପୁଟେସନରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୮ ମସିହା ଫେବୃଆରୀରୁ ୨୦୧୫ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର କ୍ୟାଡ଼ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ । ଏହି ଅବଧିରେ ସେ ଗୟା ଓ ପାଟନା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ବିହାର ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ।
ଆଇଏଏସ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ :
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ,ଡ. ପୋମା ଟୁଡୁଙ୍କୁ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଇଏଏସ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ଡିସି (ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିସି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ।
ଶୁଭମ ସକ୍ସେନାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ବିଡିଏ)ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଡ.ଗାଭାଲି ପରାଗ ହର୍ଷଦଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍), ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ଡିସି (ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ) ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂହ ରାଠୋରଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଇଏଏସ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ, ୮ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ବାଇଁ, ବଦଳିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର