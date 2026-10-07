IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ବାଇଁ, ବଦଳିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ

IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ବାଇଁ, ବଦଳିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ
2019 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅନନ୍ୟା ଦାସଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 7, 2026 at 2:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଦଳିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମିଳିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଡ଼. ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାଶଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ । ରାଜ୍ୟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରୁ ସେ IASକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରୁ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ମହେଶ୍ବରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଏମ୍.ଫିଲ୍ ଓ ପିଏଚ୍.ଡି । ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ପିଏଚ୍.ଡି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହେଶ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବଦାନ ଦେଇଆସୁଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମହେଶ୍ବରଙ୍କ ବଦଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୨୦୧୯ ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅନନ୍ୟା ଦାସଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରାଯାଇଛି । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାଶଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୦ ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମଧୁମିତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟିରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ନିକଟରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡିସନାଲ ରିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଥିବା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସଂପଦ ବିକାଣ ବିଭାଗକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ଅନୁ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୨୦୨୩ ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଶନୀ ଏ ଏଲଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣାର ସବ୍-କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଭବାନୀପାଟଣା ସବ୍-କଲେକ୍ଟର ଥିବା ୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ କସ୍ତୁରୀ ଶା’ଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗକୁ ଅନୁ ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ଧରଣର OAS ଅଫିସରଙ୍କ ଅଦଳବଦଳ କରିଥିଲେ । ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । RDC କଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନସୋଲିଡେସନ ସୁଭାସିଷ ମାନସିଂହଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ବାସୁଦେବ ନାୟକଙ୍କୁ ଯାଜପୁରର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପଦରୁ ବଦଳି କରାଯାଇ RDC କଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନସୋଲିଡେସନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପଦରୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଧୀନ ଅତିରିକ୍ତ ରିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଅନୁଗୋଳର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବା ପ୍ରତାପ ପ୍ରୀତିମୟଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ କରାଯାଇଛି । ଆଶୁତୋଷ ସାମଲଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ରିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ପଦରୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (OHRC)ର ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପଦରୁ ବଦଳି କରାଯାଇ କଟକ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (KDA)ର ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନୁଗୋଳର ସବକଲେକ୍ଟର ଥିବା ମାୟାଧର ବେହେରାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ଅନୁଗୋଳର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଉମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଅନୁପ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଛି । ପରକ୍ଷିତ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ କରାଯାଇଛି । ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବଗଡ଼ର ସବକଲେକ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ ଦେବଗଡ଼ର Sub-Divisional Magistrate (SDM) ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଯଦୁମଣି ନାଏକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅତିରିକ୍ତ E.O., ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପାନପୋଷର ସବକଲେକ୍ଟର ଓ SDM ଏବଂ କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ର ସବକଲେକ୍ଟର ଓ SDM ଭାବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁଗୋଳର ସବକଲେକ୍ଟର, ପ୍ରେମଲାଲ ହିଆଲଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ (OUSSSC)ର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ITDAର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ୯ ଯୁବ IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର