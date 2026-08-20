ETV Bharat / state

ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୋର ଭୂମିକା ନାହିଁ, ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି 15 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରଖିଲେ: ଆଜାଦ୍‌

ଜେଲରୁ ଆଜାଦ ମିଳିବା ପରେ ଡୋନା କେଶବ ରାଓ ଓରଫ ଆଜାଦ୍‌ର ବୟାନ । 'ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ମୋତେ ଛନ୍ଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।' ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

Dunna Kesava Rao, alias Azad
ଡୋନା କେଶବ ରାଓ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 12:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Dunna Kesava Rao ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: 'ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୋର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ । ଏକ ଭୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି । ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରି ଜେଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ବାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ଛଡାଇ ନିଆଯାଉଛି । ଯାହା ମୋ ସହ ଘଟିଛି । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାମାଲାରେ ମୋତା ଛନ୍ଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।' ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ 2 ମାସ ଧରି ଜେଲରେ ରହି ମୁକୁଳିବା ପରେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋନା କେଶବ ରାଓ ଓରଫ ଆଜାଦ୍‌

'ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୋର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇ ମୋତେ 15 ବର୍ଷ ଜାଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା': ଆଜାଦ୍‌ (ETV Bharat)

ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ଆଜାଦ:

ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜାଦ ଓରଫ ଡୋନା କେଶବ ରାଓଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି । 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଏହି ରାୟ ଆସିଛି । ସରକାରୀ ଦଲିଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଜାଦ ଓରଫ ଡୋନା କେଶବ ରାଓଙ୍କ ନାମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମୋଟ 49ଟି ମାମଲା ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ 36ଟି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ 36ଟି ମାମଲାରେ, ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଆଜାଦଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଛି ।

Dunna Kesava Rao
ଡୋନା କେଶବ ରାଓ (ETV Bharat)

2024ରେ, ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଆଜାଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 48ଟି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । 2025ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ, ବିଚାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟର ରାୟରେ 36ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଆଜାଦଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଛି ।

Dunna Kesava Rao
ଡୋନା କେଶବ ରାଓ (ETV Bharat)

'ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି':

ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଆଜାଦ୍ କହିଛନ୍ତି, "​ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି । 15 ବର୍ଷ ପରେ, ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି । ମୋ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା, ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଏବଂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ- ଓକିଲ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।"

ଆଜାଦ୍‌ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ

ଡୋନା କେଶବ ରାଓ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସବୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଉ । ଟ୍ରାଏଲ କେସ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୌକା ଦିଆଯାଉ । ସେହି ମାମଲାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି , ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାମଲା ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେସ ଲଗାଯାଇ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜାଦ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

'ଜାଣିଶୁଣି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା':

ଆଜାଦ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍‌ । କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତାହା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମୋ ଉପରେ ଜାଣିଶୁଣି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମୋତେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ, ଆମକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା । ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ମାମଲା ଅଛି, ତାହାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ।"

Dunna Kesava Rao, alias Azad
ଡୋନା କେଶବ ରାଓ (ETV Bharat)

ସବୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି:

ଆଜାଦ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ନାହିଁ । ଦୁନିଆ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଲାଗୁଛି । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଗରେ ପୋଲିସ ଥିଲା ଏବଂ ପଛରେ ପୋଲିସ । ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ମୋ ଚାରିପାଖରେ ପୋଲିସ ଥିଲା । ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲି, ପାଖରେ ପୋଲିସ ଥିଲା। ଏବେ, ମୁଁ ଏକା ଚାଲୁଛି । ତେଣୁ ସବୁକିଛି ବହୁତ ନୂଆ ଲାଗୁଛି । ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ।

15 ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ?

ସେପଟେ ଆଜାଦ୍‌ଙ୍କ ଓକିଲ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ପାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ, ଭାରତ ସରକାର, ସେହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏକ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ । କୁହାଯାଇଥିଲା ​​ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ସେ 15 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ବିତାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଯୌବନର 15 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେ କାହାର ପୁଅ, ସାନ ଭାଇର ବଡ଼ ଭାଇ, ଭଉଣୀର ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ । ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇ ନଥାନ୍ତା ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ବିତାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ । ସେ ଜେଲରେ ବିତାଇଥିବା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ?


ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ପାଳ କହିଛନ୍ତି, 58ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାସ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କରିନଥିଲେ । ଆତ୍ମସମର୍ପଣର 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୁଜୁ କରାଯାଉଥିଲା ।
ସେଥିପାଇଁ ଆଜାଦ୍‌ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ 14 ବର୍ଷ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଥିଲେ । କୋର୍ଟ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାମଲା ଦାଖଲ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ସରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ।


କେବଳ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ସରକାର ବିଚାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଆମେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିପାରିବା । ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନକ୍ସଲବାଦୀ କିମ୍ବା ମାଓବାଦୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକାଶ ଆଣିବାର ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲା ମାଓ ନେତା 'ଆଜାଦ'

CMOରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣା; ଚିଠି ଲେଖି ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

ଆଜାଦ ଡୋନା କେଶବ ରାଓ
MAOIST LEADER AZAD ACQUITTED
DUNNA KESAVA RAO
AZAD INTERVIEW
LAXMANANANDA SARASWATI MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.