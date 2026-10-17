ପୁଣି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ; ୧.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ, ୪ ଯାତ୍ରୀ ଅଟକ
କଷ୍ଟମ୍ସ ଟିମ୍ ସହ ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DRI) ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 17, 2026 at 5:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମାରିଜୁଆନା । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ୪ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୫ କେଜିରୁ ଅଧିକ ମାରିଜୁଆନା (hydroponic weed) ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୫କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଟିମ୍ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । କଷ୍ଟମ୍ସ ଟିମ୍ ସହ ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DRI) ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିମାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଜବତ ମାରିଜୁଆନାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧.୮୦ କୋଟିରୁ ଅଧକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
କଷ୍ଟମ୍ସ ଓ DRI ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବା ଏକ ବିମାନ ସକାଳ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇ କଷ୍ଟମ୍ସ ଓ ଡିଆର୍ଆଇ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ଲଗେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ସ୍କାନ୍ କରାଯିବା ସହ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଡଗ ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକେଟରେ ମଧ୍ୟ କୌଶଳର ସହ ମାରିଜୁଆନା ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ବିମାନ ଦେଇ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲାଣ ବଢୁଛି । କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏଭଳି ଚାଲାଣ ଧରାପଡିଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜୁଲାଇ ୮ରେ ୧୧ କେଜିର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେହିପରି ମେ ୧୨ରେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୧୧ କେଜିର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ତାମିଲନାଡୁର ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ DRI ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୫ କେଜି ମରିଜୁଆନା ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ତାମିଲନାଡୁର ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ ୪ରେ DRI ଟିମ୍ ୮ କେଜି ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରିଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର ୩୦ରେ DRI ଟିମ୍ ୪ କେଜି ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର