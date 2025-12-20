କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା କଥା ଭ୍ରମାତ୍ମକ, ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରହସନ: ବିଜେଡି

କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା କଥା ଭ୍ରମାତ୍ମକ, ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରହସନ: ବିଜେଡି
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମ୍ମିଳନୀରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା କଥା ଭ୍ରମାତ୍ମକ । ଏଫଡିଆଇ ହାତେଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ବହୁତ ପଛୁଆ କହିଲା ବିଜେଡି ।
Published : December 20, 2025 at 10:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଇ ଦିନିଆ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ୬୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଆସିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା କଥା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଥା ୧୭ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଭଳି ମିଛ ବୋଲି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪-୨୫ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୩୯ କୋଟି ଏଫ୍ଡିଆଇ ଆସିଛି । ଯାହା ଦେଶର ମାତ୍ର ୦.୦୦୯ ପ୍ରତିଶତ । ଏଫଡିଆଇ ହାତେଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ବହୁତ ପଛୁଆ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ୬୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା କହିଛି । ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସକୁ ସମ୍ୱୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଫଡିଆଇ ହବରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ କିଛି ଅଲଗା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବା ଏଫଡିଆଇ ହାସଲ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ କିମ୍ୱା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ । ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶକୁ ୪,୨୧,୯୨୮.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଫଡିଆଇ ଆସିଛି । ସେଥିରୁ ମାତ୍ର ୩୯.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି । ଏହା ଦେଶକୁ ଆସିଥିବା ମୋଟ ଏଫଡିଆଇର ମାତ୍ର ୦.୦୦୯ ପ୍ରତିଶତ ।
ଲେନିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବାଧିକ ୧,୬୪,୮୭୫.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଫଡିଆଇ ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ମୋଟ ଏଫଡିଆଇର ୩୯.୧୬ ପ୍ରତିଶତ । ଏହି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତିକି ଏଫଡିଆଇ ମିଳିଛି, ତଳ ଆଡ଼େ ଥିବା ୨୦ଟି ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ସେତିକି ଏଫଡିଆଇ ପାଇନାହାନ୍ତି । ଦେଶକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ୭ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି । କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ (୫୬,୦୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା), ଦିଲ୍ଲୀ (୫୧,୫୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା), ଗୁଜୁରାଟ (୪୭,୯୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କା), ତାମିଲନାଡ଼ୁ (୩୧,୧୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା), ହରିୟାଣା (୨୬,୫୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା (୨୫,୫୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା) । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ବହୁତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ । କେବଳ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି କଥା କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉନାହିଁ ।
ଲେନିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୁଞ୍ଜି ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା ରାଜ୍ୟରୁ JSW ଇଭି, Arcellor ମିତ୍ତଲ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରକଳ୍ପ, S Ram N Ram ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ Wari ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲିଗଲା । ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବା ଲାଗି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ, ବିଚାରବିମର୍ଶ, ଯୋଜନା ଓ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ତାହା ବିଜେପି ସରକାରରେ ହେଉନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆସିଥିଲା । ଯାହାର ପୁରସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଏଫଡିଆଇ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥିଲା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଲାଗି ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫଡିଆଇ ହାତେଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ବହୁତ ପଛୁଆ । ଏପରି ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରହସନ ନ କରି ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଞ୍ଜି ଆଣନ୍ତୁ ।
